Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (07)

Residências terão redução de 6,57% na conta de luz. Segundo o diretor de regulação da EDP, Donato da Silva Filho, uma casa com consumo mensal de R$ 100 terá uma redução de R$ 6 a R$ 7 na conta.

Dois casos de suspeita de sarampo estão em observação em hospitais da Grande Vitória. Um bebê de 11 meses, em Vila Velha, e uma pessoa não identificada, em Cariacica. Vila Rubim tem obra paralisada e comerciantes reclamam de transtornos. Prefeitura diz que empresa paralisou trabalhos de forma unilateral, mas que após reunião, se comprometeu a recuperar o local. Outra será contratada para concluir as obras