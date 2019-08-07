Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (07)

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Redução na conta de luz, casos suspeitos de sarampo e obras paralisadas na Vila Rubim

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 09:22

Publicado em 

07 ago 2019 às 09:22
Residências terão redução de 6,57% na conta de luz. Segundo o diretor de regulação da EDP, Donato da Silva Filho, uma casa com consumo mensal de R$ 100 terá uma redução de R$ 6 a R$ 7 na conta.
GIRO DE NOTÍCIAS - 07-08-19 - MANHÃ LUFS
Dois casos de suspeita de sarampo estão em observação em hospitais da Grande Vitória. Um bebê de 11 meses, em Vila Velha, e uma pessoa não identificada, em Cariacica. Vila Rubim tem obra paralisada e comerciantes reclamam de transtornos. Prefeitura diz que empresa paralisou trabalhos de forma unilateral, mas que após reunião, se comprometeu a recuperar o local. Outra será contratada para concluir as obras
 

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