Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (04)

Mudanças na formação de condutores passam a valer neste mês. Entre as principais, está a diminuição da carga horária de aulas práticas para obtenção da CNH na Categoria B - carro - de 25 horas/aula para 20 horas/aula.

Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos no litoral do Espírito Santo. Também há previsão para a ocorrência de ressaca; aviso é válido entre quinta-feira (5) e sábado (7). E o Grito dos Excluídos será em Cariacica pela primeira vez. Manifestação conta com a participação de pastorais da Igreja Católica e vai lembrar tema da Campanha da Fraternidade.