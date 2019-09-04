Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (04)

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Mudanças na formação de condutores a partir deste mês, alerta da Marinha para ondas de até 4 metros e o Grito dos Excluídos em Cariacica estão nos assuntos do dia

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 09:30

Publicado em 

04 set 2019 às 09:30
Mudanças na formação de condutores passam a valer neste mês. Entre as principais, está a diminuição da carga horária de aulas práticas para obtenção da CNH na Categoria B - carro - de 25 horas/aula para 20 horas/aula.
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Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos no litoral do Espírito Santo. Também há previsão para a ocorrência de ressaca; aviso é válido entre quinta-feira (5) e sábado (7). E o Grito dos Excluídos será em Cariacica pela primeira vez. Manifestação conta com a participação de pastorais da Igreja Católica e vai lembrar tema da Campanha da Fraternidade.

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