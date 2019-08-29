Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (29)

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A visita de Hamilton Mourão ao ES, videoconferências para reduzir custos com escolta de presos e uma operação contra fraude milionária no INSS são os assuntos

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 08:46

Publicado em 

29 ago 2019 às 08:46
Videoconferências vão reduzir gastos com escolta de presos no ES. Equipamentos serão instalados em todas as 35 unidades do sistema prisional e em 15 fóruns do Estado. Economia com escolta será de R$ 15 milhões por ano.
GIRO DE NOTÍCIAS - 29-08-19 - MANHÃ LUFS
Hamilton Mourão visita o Espirito Santo pela primeira vez após a eleição. Operação contra fraude milionária no INSS. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Efígie, que apura fraudes no saque de Benefícios de Prestação Continuada. Crimes ocorriam no Espírito Santo e na Bahia.
 

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