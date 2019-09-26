Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (26)

Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil. O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que o servidor foi julgado nesta quarta-feira (25) é relacionado ao homicídio que vitimou a médica Milena Gottardi, a ex-esposa dele.

Cinco dias após incêndio avenida é liberada na Vila Rubim. A liberação ocorreu na tarde desta quarta-feira. Comerciantes esperam que a rotina volte ao normal a partir de agora. Vitória vai ganhar novo voo para Porto Seguro durante o verão. Voos serão realizados três vezes por semana e de madrugada entre o dia 21 de dezembro e dia 2 de fevereiro