Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (26)

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Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil; Cinco dias após incêndio avenida é liberada na Vila Rubim; Vitória vai ganhar novo voo para Porto Seguro durante o verão

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 09:36

Publicado em 

26 set 2019 às 09:36
Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil. O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que o servidor foi julgado nesta quarta-feira (25) é relacionado ao homicídio que vitimou a médica Milena Gottardi, a ex-esposa dele.
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Cinco dias após incêndio avenida é liberada na Vila Rubim. A liberação ocorreu na tarde desta quarta-feira. Comerciantes esperam que a rotina volte ao normal a partir de agora. Vitória vai ganhar novo voo para Porto Seguro durante o verão. Voos serão realizados três vezes por semana e de madrugada entre o dia 21 de dezembro e dia 2 de fevereiro

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