Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (24)

Com óleo nas praias do Nordeste, Conceição da Barra cria gabinete de crise. Vazamento de petróleo já contaminou diversas praias do Nordeste brasileiro e podem atingir o litoral capixaba.

Vitória recebe evento nacional para debater revitalização da exploração de petróleo e gás em áreas terrestres. Holanda vai distribuir mil camisas para torcedores no Kleber Andrade. Quem for ao estádio nos dias dos jogos da Laranja Mecânica no Mundial Sub-17 poderá participar da promoção e ainda concorrer a uma viagem para Amsterdã. Confira dicas para não cair nas "pegadinhas" comuns à prova objetiva do Enem.