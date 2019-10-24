Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (24)

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Entre os assuntos: Com óleo nas praias do Nordeste, Conceição da Barra cria gabinete de crise; Holanda vai distribuir mil camisas para torcedores no Kleber Andrade; Confira dicas para não cair nas "pegadinhas" comuns à prova objetiva do Enem

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 09:36

Publicado em 

24 out 2019 às 09:36
Com óleo nas praias do Nordeste, Conceição da Barra cria gabinete de crise. Vazamento de petróleo já contaminou diversas praias do Nordeste brasileiro e podem atingir o litoral capixaba.
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Vitória recebe evento nacional para debater revitalização da exploração de petróleo e gás em áreas terrestres. Holanda vai distribuir mil camisas para torcedores no Kleber Andrade. Quem for ao estádio nos dias dos jogos da Laranja Mecânica no Mundial Sub-17 poderá participar da promoção e ainda concorrer a uma viagem para Amsterdã. Confira dicas para não cair nas "pegadinhas" comuns à prova objetiva do Enem.
 

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