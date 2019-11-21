Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (21)

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Chuva no ES: passa de 1,8 mil o número de pessoas fora de casa; Novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais; Nova barragem corre risco de rompimento em Santa Leopoldina

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 11:06

Publicado em 

21 nov 2019 às 11:06
Passa de 1,8 mil o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no Estado. E o Espírito Santo tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais.
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Nova barragem corre risco de rompimento em Santa Leopoldina. Oito famílias que moram na região foram retiradas de casa. Barragem é de porte pequeno, mas o rompimento pode elevar o volume de água de uma represa maior no mesmo local. Guarda Municipal vai adotar protocolo Copa para a final da Libertadores. Interdições e monitoramentos serão feitos pela Guarda Municipal e Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas e a Rua da Lama
 

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