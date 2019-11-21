Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (21)

Passa de 1,8 mil o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no Estado. E o Espírito Santo tem novo alerta de chuvas intensas com raios e vendavais.

Nova barragem corre risco de rompimento em Santa Leopoldina. Oito famílias que moram na região foram retiradas de casa. Barragem é de porte pequeno, mas o rompimento pode elevar o volume de água de uma represa maior no mesmo local. Guarda Municipal vai adotar protocolo Copa para a final da Libertadores. Interdições e monitoramentos serão feitos pela Guarda Municipal e Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas e a Rua da Lama