Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (19)

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Causa de grande incêndio em loja na Vila Rubim ainda é mistério; Passageiros do Transcol também podem recarregar cartão via app de celular; Horários diferenciados nos parques estaduais para os feriados de Natal e Ano Novo; Chuva deve voltar ao cotidiano do capixaba nesta quinta-feira

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 09:14

Publicado em 

19 dez 2019 às 09:14
Causa de grande incêndio em loja na Vila Rubim ainda é mistério. Laudo pericial do Corpo de Bombeiros ainda não foi finalizado; terreno da loja incendiada continua interditado, assim como dois prédios, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel.
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Passageiros do Transcol também podem recarregar cartão via app de celular. Tecnologia já está disponível para aparelhos do sistema Android e deve ser disponibilizado para iOS nos próximos dias; não há taxa adicional para utilização do serviço
Com o recesso de Natal e Ano Novo, saiba como serão os horários de funcionamento dos parques estaduais para curtir a natureza com amigos e família.
Chuva deve voltar ao cotidiano do capixaba nesta quinta-feira. Possibilidades de pancadas ao longo do dia são de 90%, segundo o Instituto Climatempo
 

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