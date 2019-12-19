Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (19)

Causa de grande incêndio em loja na Vila Rubim ainda é mistério. Laudo pericial do Corpo de Bombeiros ainda não foi finalizado; terreno da loja incendiada continua interditado, assim como dois prédios, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel.

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Passageiros do Transcol também podem recarregar cartão via app de celular. Tecnologia já está disponível para aparelhos do sistema Android e deve ser disponibilizado para iOS nos próximos dias; não há taxa adicional para utilização do serviço

Com o recesso de Natal e Ano Novo, saiba como serão os horários de funcionamento dos parques estaduais para curtir a natureza com amigos e família.