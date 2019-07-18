Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (18)

A partir do dia 31 de agosto, os 166 apartamentos do Grand Parc Residencial, na Enseada do Suá, em Vitória, serão liberados para que os moradores voltem para suas casas.

A ANTT estima cobrança de pedágio na BR-262 no final de 2021. Concessionária terá dez anos para duplicar 54 quilômetros de rodovia no Espírito Santo. E ficou para agosto, depois do recesso parlamentar, a votação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei enviado pelo governo do Estado para adiar a saída de servidores prestes a se aposentar.