Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (18)

A partir do dia 31 de agosto, os 166 apartamentos do Grand Parc Residencial, na Enseada do Suá, em Vitória, serão liberados para que os moradores voltem para suas casas.
GIRO DE NOTÍCIAS - 18-07-19 - MANHÃ LUFS
A ANTT estima cobrança de pedágio na BR-262 no final de 2021. Concessionária terá dez anos para duplicar 54 quilômetros de rodovia no Espírito Santo. E ficou para agosto, depois do recesso parlamentar, a votação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei enviado pelo governo do Estado para adiar a saída de servidores prestes a se aposentar.