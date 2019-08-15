Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (15)

Proposta do Ibama pode liberar duplicação no Trecho Norte da BR 101. A sugestão é viabilizar as análises de trechos que não são impactados pela Reserva de Sooretama, o que vinha sendo solicitado desde 2014.

Câmara de Viana aprova reajuste de 70% para prefeito e vereadores. O aumento valeria apenas a partir de 2021. Prefeito Gilson Daniel (Podemos) vai vetar medida. A frente fria que está no Espirito Santo pode provocar ventos fortes com intensidade de até 74km/h para o litoral do Espírito Santo até a noite desta quinta. As temperaturas caíram cerca de 11°C em 24 horas.