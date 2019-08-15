Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (15)

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Duplicação no Trecho Norte da BR 101, reajuste para prefeito e vereadores de Viana e frente fria continua provocando ventos fortes no ES

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 09:27

Publicado em 

15 ago 2019 às 09:27
Proposta do Ibama pode liberar duplicação no Trecho Norte da BR 101. A sugestão é viabilizar as análises de trechos que não são impactados pela Reserva de Sooretama, o que vinha sendo solicitado desde 2014.
GIRO DE NOTÍCIAS - 15-08-19 - MANHÃ LUFS
Câmara de Viana aprova reajuste de 70% para prefeito e vereadores. O aumento valeria apenas a partir de 2021. Prefeito Gilson Daniel (Podemos) vai vetar medida. A frente fria que está no Espirito Santo pode provocar ventos fortes com intensidade de até 74km/h para o litoral do Espírito Santo até a noite desta quinta. As temperaturas caíram cerca de 11°C em 24 horas.
 

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