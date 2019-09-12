Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (12)

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Entre os assuntos: ata e vídeo confirmam fala de secretário de Saúde do Espírito Santo sobre crianças em contêiner e a Prefeitura de Aracruz desmente MEC e nega interesse em escola militar

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 09:31

Publicado em 

12 set 2019 às 09:31
Crianças em contêiner: ata e vídeo confirmam fala de secretário do ES. Nésio Fernandes admitiu em fala na Assembleia a possibilidade de deslocar crianças internadas no Hospital Infantil para módulos ou até mesmo contêineres.
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Prefeitura de Aracruz desmente MEC e nega interesse em escola militar. No anúncio oficial feito na página do ministério no Facebook, o órgão também errou ao chamar a cidade de "Área Cruz". E terminam nesta quinta-feira (12), as inscrições para o Bolsa Atleta - Vila do Esporte da prefeitura de Vila Velha. O resultado final do processo será divulgado no dia 25 de setembro.
 

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