Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (12)

Crianças em contêiner: ata e vídeo confirmam fala de secretário do ES. Nésio Fernandes admitiu em fala na Assembleia a possibilidade de deslocar crianças internadas no Hospital Infantil para módulos ou até mesmo contêineres.

Prefeitura de Aracruz desmente MEC e nega interesse em escola militar. No anúncio oficial feito na página do ministério no Facebook, o órgão também errou ao chamar a cidade de "Área Cruz". E terminam nesta quinta-feira (12), as inscrições para o Bolsa Atleta - Vila do Esporte da prefeitura de Vila Velha. O resultado final do processo será divulgado no dia 25 de setembro.