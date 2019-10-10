Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (10)

Logos Hope no ES: livraria flutuante atraca em Vitória. A visitação começa nesta quinta-feira (10) e vai até o dia 20 de outubro, das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Entrada custa R$ 5.

Placar eletrônico de R$ 686 mil é instalado no Kleber Andrade, a principal praça esportiva do Espírito Santo. Prefeitura de Cariacica não publicou moção de repudio à Força Nacional. Moção publicada no Diário Oficial da cidade está sendo compartilhada no WhatsApp e o texto está sendo atribuído à prefeitura. No entanto, trata-se de um documento feito de forma autônoma pelo Conselho de Assistência Social.