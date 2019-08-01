Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (1°)

Valor do pedágio da BR 101 no ES pode ter redução. Segundo a ANTT, o processo que vai determinar o novo valor ainda está em andamento, mas projeções apontam a queda no preço.
GIRO DE NOTÍCIAS - 01-08-19 - MANHÃ LUFS
Funcionários dos Correios no ES aceitaram uma proposta do Tribunal Superior do Trabalho de não paralisar as atividades, tendo em compensação a prorrogação do acordo coletivo, por mais um mês, enquanto continuam as negociações. O Governo do Estado adiou a circulação dos ônibus sem cobrador para dialogar com categoria. O sindicato da categoria teme que haja demissões.