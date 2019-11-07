Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (07)

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Ministério Público do ES cria força-tarefa contra poluição por óleo; Em 27 cidades do ES, receitas próprias não são 10% do total; Ciclovia na Leitão da Silva tem grades quebradas antes de ser inaugurada

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 10:18

Publicado em 

07 nov 2019 às 10:18
Ministério Público do ES cria força-tarefa contra poluição por óleo. Mais de 80 municípios e nove Estados nordestinos foram impactados pelo desastre ambiental
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Em 27 cidades do ES, receitas próprias não são 10% do total. Levantamento mostra que em 2018 apenas Vitória arrecadou, por conta própria, mais de 50% de toda a receita que registrou no ano. PEC propõe extinção de municípios que, além da baixa arrecadação, tenham até 5 mil habitantes. Ciclovia na Leitão da Silva tem grades quebradas antes de ser inaugurada.

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