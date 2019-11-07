Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (07)

Em 27 cidades do ES, receitas próprias não são 10% do total. Levantamento mostra que em 2018 apenas Vitória arrecadou, por conta própria, mais de 50% de toda a receita que registrou no ano. PEC propõe extinção de municípios que, além da baixa arrecadação, tenham até 5 mil habitantes. Ciclovia na Leitão da Silva tem grades quebradas antes de ser inaugurada.