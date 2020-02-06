Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (06)

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Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 10:39

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06 fev 2020 às 10:39
Ruas serão interditadas para evitar nova confusão na Praia do Canto. Órgãos de segurança montaram protocolo para conter crimes em evento clandestino marcado para próximo sábado (8); ação acontece depois de pancadaria no último final de semana.
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Após confrontos, PM ocupa Complexo da Penha por tempo indeterminado. Objetivo é impedir confrontos na região, que tem aumentado nos últimos dias. Estado diz que não vai tolerar ataques contra comunidades e policiais
Azul pode ter mais voos para Vitória e nova rota após ter redução de ICMS. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) informou que a empresa ampliou a rota Vitória-Recife e se comprometeu com a criação de uma nova rota Linhares-Belo Horizonte. Companhia, no entanto, não confirma aumento de voos.
Previsão de pancadas de chuva com raios a partir de quinta-feira no ES. Previsão é do Instituto Climatempo; apesar da chuva, o calor e alta umidade devem predominar em todo o Estado.
 

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