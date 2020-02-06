Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (06)

Ruas serão interditadas para evitar nova confusão na Praia do Canto. Órgãos de segurança montaram protocolo para conter crimes em evento clandestino marcado para próximo sábado (8); ação acontece depois de pancadaria no último final de semana.

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Após confrontos, PM ocupa Complexo da Penha por tempo indeterminado. Objetivo é impedir confrontos na região, que tem aumentado nos últimos dias. Estado diz que não vai tolerar ataques contra comunidades e policiais

Azul pode ter mais voos para Vitória e nova rota após ter redução de ICMS. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) informou que a empresa ampliou a rota Vitória-Recife e se comprometeu com a criação de uma nova rota Linhares-Belo Horizonte. Companhia, no entanto, não confirma aumento de voos.