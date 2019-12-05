Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (05)

Rodoviários aceitam acordo e descartam greve. Terceira reunião aconteceu com o GVBus na tarde desta quarta-feira (4) no Ministério Público do Trabalho, em Vitória.
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Reajuste para servidores do ES será votado na Assembleia na semana que vem. Os projetos de lei que podem aumentar o salário de servidores em 3,5% tiveram a urgência aprovada para entrar em votação nesta quarta-feira (4), mas um veto de outra proposta trancou a pauta da sessão.
PM vai afastar policial envolvido em briga de trânsito em Vitória. Polícia Militar disse que não compactua com atitudes violentas de integrantes da Corporação. O soldado Aurélio será retirado temporariamente das ruas até que a investigação seja concluída pela Corregedoria.
Petrobras adia novamente início da operação de plataforma no ES. É a segunda vez que o empreendimento é postergado; o motivo não foi explicado pela estatal