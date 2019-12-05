Acompanhe o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (05)

Rodoviários aceitam acordo e descartam greve. Terceira reunião aconteceu com o GVBus na tarde desta quarta-feira (4) no Ministério Público do Trabalho, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. GIROCBN051219MANHÃLUF

Reajuste para servidores do ES será votado na Assembleia na semana que vem. Os projetos de lei que podem aumentar o salário de servidores em 3,5% tiveram a urgência aprovada para entrar em votação nesta quarta-feira (4), mas um veto de outra proposta trancou a pauta da sessão.

PM vai afastar policial envolvido em briga de trânsito em Vitória. Polícia Militar disse que não compactua com atitudes violentas de integrantes da Corporação. O soldado Aurélio será retirado temporariamente das ruas até que a investigação seja concluída pela Corregedoria.