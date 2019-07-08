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Giro de Notícias

Acompanhe o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (08)

Negociação de dívidas, obras na Norte Sul, CNH Social 2019 e alerta de frio são assuntos em destaque

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 09:04

Publicado em 

08 jul 2019 às 09:04
O Procon da Serra fará um mutirão com 13 empresas esta semana, em uma faculdade particular em Laranjeiras. O consumidor deve agendar atendimento em proconmutirao.serra.es.gov.br.
GIRO DE NOTÍCIAS - 08-07-19 - MANHÃ LUFS
A obra para implantação de ciclovia e ciclofaixa na Avenida Norte-Sul, na Serra, começa nesta segunda-feira (08). O Detran convocará os candidatos suplentes para o Programa CNH Social 2019 no site www.detran.es.gov.br. E o frio vai continuar no Espírito Santo até, pelo menos, esta terça-feira.

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