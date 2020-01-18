Acompanhe as notícias da CBN Vitória neste fim de semana

A mudança no Carnaval de rua de Vitória, que neste ano sai da Avenida Jerônimo Monteiro e vai para a Beira-Mar, no trecho entre a Codesa, ao lado do antigo aquaviário, gerou insatisfação entre os moradores que vivem na região. A alteração foi informada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes.

Os quase 4 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já podem consultar os resultados das provas. Os estudantes têm acesso à nota da redação e à pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. As notas estão disponíveis na Página do Participante e no aplicativo do Enem.

A queda de um prédio de dois andares no Centro de Vitória, na última quarta-feira (15), acendeu um alerta sobre as condições de edificações na Grande Vitória. Em 2019, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Cariacica fizeram 824 notificações de irregularidades em edificações, ou seja, pelo menos dois imóveis por dia são advertidos por algum problema estrutural.