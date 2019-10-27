"Não somos robôs", diz leitora sobre responsabilidades dos médicos

Médico analisando radiografia Crédito: shutterstock

"Não basta sair da faculdade com conhecimento técnico. É preciso saber de gente. Mais do que isso, gostar de gente, para compreender a saúde de forma humanizada e integral”, escreveu o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, sobre o papel do médico, em meio aos avanços tecnológicos que fizeram a medicina avançar, em um artigo publicado em A Gazeta . “A Medicina é feita por humanos para humanos”, sublinhou no texto. Nas redes sociais do jornal, muitos leitores se identificaram com as palavras dele e se manifestaram sobre as responsabilidades desses profissionais, tão importantes para a saúde e o bem-estar das pessoas.

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Concordo plenamente, eles têm a obrigação de salvar vidas. Tem muito médico com medo de colocar mão em paciente. Ou só porque tem um diploma se acha superior aos outros. Todos somos humanos e teremos doenças, seja muito rico, seja muito pobre. Ame sua profissão como tem que ser! (Andreia Fraga Guerini)

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Parabéns! Muitos profissionais não entendem, não somos robôs, que só cumprem os protocolos, também temos que aprender a lidar com o outro, porque o emocional é o principal remédio para uma boa recuperação. (Priscila Oliveira)

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Respeito as profissões e sei que em todas existem profissionais de todos os níveis. Agora, por que vocês não ouvem os dois lados da moeda? Médicos que amam a profissão e são muito mal pagos pelos planos de saúde e governo.A carga horária dos médicos é cansativa. Há médicos e médicos. Lidar com seres humanos é complicado. (Rosangela Sarmenghi)

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Deveriam incluir na grade curricular uma disciplina de humanização na saúde para o último período. Tenho até pena quando alguém fala que vai para algum PA. Alguns recém-formados além de não terem experiência também não têm educação. A diferença é gritante quando somos atendidos pelos profissionais que já estão perto de se aposentar. Alguns não tem educação nem com os profissionais da recepção, que no caso são colegas de serviço deles... Outro dia eu estava em um PA aqui da minha região e vi o médico gritando com a recepcionista e querendo saber quem tinha autorizado ela a colocar os pacientes para dentro, no caso para a recepção interna que fica na porta dos consultórios. Ele gritou tanto que a moça nem conseguiu responder. Gritou à vontade, virou as costas e saiu. A recepcionista continuou o atendimento em lágrimas. Todos que estavam entenderam o porquê da demora no atendimento, só podem colocar pacientes para a parte interna do PA quando os médicos autorizam. (Elisangela Padua Silva)

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O que tem de médico médico ruim não dá nem para contar, nem olham na cara dos pacientes, e não é só no SUS, não. (Jonatas Will)

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Hoje em dia as coisas são pelo dinheiro e não pelo amor! É muito difícil ver alguém que faça pelo amor a profissão e ao próximo! (Douglas Perini)

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