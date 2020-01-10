Não se cale diante de uma relação sexual forçada

Mulher vítima de violência Crédito: Freepik

Empoderamento é a ação social coletiva, é o ato de conceder o poder de participação social às mulheres que visam potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais e civis. Um termo também conhecido é o “empoderamento das mulheres” que consiste no posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos.

Mas por conta de “poder” em excesso, tem muita gente perdendo a noção e se achando no direito de desrespeitar a todos, se dizendo em busca de um tal “direito de liberdade de expressão”. Mas existe um dito popular que diz “o seu direito acaba onde começa o do outro”, que envolve bom senso, ética, valores morais, entre tantas outras coisas.

Mas em contra partida vivemos em modelos familiares “patriarcal” ou “patriarcado”, que tem sua origem em duas palavras gregas: pater, que significa “pai” e arche, que significa “governo”, “liderança” ou “chefia”. Em outras palavras, o patriarcado é a estrutura em que o pai é o chefe da família. Em muitos casos tem acontecido um abuso dessa função, tornando esse modelo opressor. Que fique o problema não é modelo e nem o empoderamento, mas o abuso deles.

Resultado desse desequilíbrio é o feminicídio, nunca foi tão alto. É amplamente contraditório, vivermos esses extremos. Será por conta da vulnerabilidade masculina? Será um desequilíbrio entre as manifestações de poder entre os gêneros? Em época de empoderamento feminino, porque as mulheres ainda tem tanto medo? São perguntas sem respostas, mas uma coisa é certa, sexo realizado sem consentimento é estupro, se for dentro do casamento é chamado estupro marital, é a violência sexual em que a mulher na qualidade de esposa é forçada pelo cônjuge a manter relação sexual sem sua vontade.