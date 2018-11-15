Não podemos esquecer o golpe militar da República

Proclamação da República Crédito: Amarildo

Oficialmente, o feriado da última quinta-feira celebrou a Proclamação da República. Mas você, leitor, sabe como tudo isso realmente ocorreu? Quais foram os fatos daquele fatídico 15 de novembro de 1889?

Que fique claro: a tal proclamação foi, em verdade, um golpe militar. Curioso, porém, é que Deodoro da Fonseca, seu principal personagem, era um árduo monarquista, amigo pessoal de D. Pedro II e autor da célebre frase “ruim com a monarquia, pior sem ela”.

À época, porém, boa parte do exército opunha-se ao Visconde de Ouro Preto, então chefe do Gabinete Imperial, acusando-o de perseguição. Tais grupos pretendiam derrubá-lo do cargo, e Deodoro foi convocado para liderar a deposição, embora estivesse doente, com dispneia. O marechal retirou-se da cama e seguiu para o Campo de Santana. Concluído o feito, voltou à sua residência.

Lá, recebeu o major Frederico Sólon Ribeiro, que lhe deu a (falsa) notícia de que Pedro II havia acabado de nomear, para o lugar do Visconde de Ouro Preto, o magistrado Gaspar Silveira Martins, antigo desafeto de Fonseca. Uma década antes, Martins e Deodoro haviam disputado os afetos da baronesa do Triunfo no Rio Grande do Sul, e a bela fazendeira optara por Gaspar.

Também lhe foi dito que o imperador havia determinado a prisão do marechal. Atônito e acamado, Deodoro afirmou: “Digam ao povo que a República está feita”. E a partir daí seguiu-se o golpe para a destituição da família real e seu exílio para Portugal.