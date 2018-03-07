Não pode haver censura em pesquisas eleitorais

Adriano SantAna Pedra: fidedignidade dos dados e da metodologia sempre foi uma questão que mereceu a atenção dos pesquisadores Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As pesquisas eleitorais realizam o levantamento e a interpretação dos dados referentes à opinião ou à preferência dos eleitores em relação aos candidatos que concorrem no pleito eleitoral e são muito úteis para a tomada de decisões e adoção de estratégias por parte dos partidos e dos candidatos.

Mas se observa que os resultados das pesquisas eleitorais influenciam, em certa medida, a vontade de muitos eleitores. Isso ocorre porque há uma tendência de que eleitores apáticos perfilhem a opinião da maioria, pois acham mais cômodo seguir o posicionamento majoritário do que analisar criticamente as alternativas que se apresentam no processo eleitoral.

Dessa forma, as pesquisas elaboradas para conhecimento público devem ser registradas perante a Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/97). Isso permite haver um controle social, inclusive dos candidatos e dos partidos políticos, que poderão checar os dados levantados e a metodologia utilizada, a fim de evitar que a pesquisa eleitoral não se transforme em um perigoso instrumento de marketing político. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis à penalidade de multa. E, se a pesquisa em si for fraudulenta, sua divulgação constitui crime.

A esse respeito, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de publicar a Resolução nº 23.560/2018, que veda indagações a respeito de temas não relacionados à eleição bem como afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou informação sabidamente inverídica nos questionários aplicados nas pesquisas de opinião pública.

Em tempos de manipulação de informações, incluindo as fake news, essa é uma preocupação que deve estar sempre presente. Mas é difícil mensurar qual tema é ou não é relacionado à eleição, pois diversos assuntos fazem parte do debate eleitoral. Ademais, perguntar a um entrevistado se este tem ou não conhecimento de uma denúncia envolvendo um determinado candidato pode contribuir para um ajuste fino da pesquisa como também pode direcionar a pergunta e manipular o resultado.

A fidedignidade dos dados e da metodologia sempre foi uma questão que mereceu a atenção dos pesquisadores. Mas é preciso evitar a censura e privilegiar a liberdade de informação e de manifestação do pensamento. Caso comprovada alguma irregularidade na pesquisa publicada, a Lei nº 9.504/97 já prevê, além da sujeição dos responsáveis às penalidades mencionadas anteriormente, que estes devem veicular os dados corretos nos mesmos meios e com a mesma intensidade com que foram divulgados os dados incorretos.