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Opinião da GAZETA

Não há justificativa para novo atraso do Cais das Artes

O que não faltou ao governo do Estado foi tempo para a elaboração do edital, visto que a obra está parada desde 2015

Públicado em 

15 out 2018 às 18:37

Colunista

Visão aérea das obras do Cais das Artes Crédito: CLEFERSON COMARELA/VIXFLY DRONES
Quando tudo parecia caminhar para um desfecho satisfatório, eis que surge mais um percalço para a conclusão das obras do Cais das Artes. O Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) suspendeu a licitação para contratação da empresa que vai terminar de erguer o complexo cultural, na Enseada do Suá. Em aviso publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial, a justificativa é de que serão feitas “adequações no edital”.
O insólito é que o edital inadequado estava às vésperas do prazo final. A abertura dos envelopes com as propostas ocorreria daqui a três dias, na quinta-feira (18). Outro detalhe é que o documento oficial não teve que ser produzido a toque de caixa. Tudo bem que houve um imbróglio jurídico no meio disso tudo, mas não há justificativa para tanta demora. O que não faltou ao governo do Estado foi tempo para a elaboração do edital, visto que a obra está parada desde 2015. Não seria esse novo adiamento um problema que poderia ser evitado?
O Iopes considera a suspensão normal. O instituto afirmou, por nota, que a reformulação é para atender pedidos de esclarecimentos das empresas interessadas em participar da licitação. “Essas dúvidas já eram previstas”, diz trecho.
De acordo com o Diário Oficial, a suspensão é “sine die”, ou seja, por tempo indeterminado. Mas o Iopes garante que o prazo para a retomada da obra está mantido: dezembro deste ano, segundo a última previsão. Depois de nove anos de promessas e tantos desencontros, é permitida aos capixabas uma certa dose de ceticismo. Obra financeira e culturalmente vultosa, o Cais das Artes merece total empenho do Estado. A torcida é para que não fique novamente emperrado, "sine die".

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