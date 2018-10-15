Não há justificativa para novo atraso do Cais das Artes

Quando tudo parecia caminhar para um desfecho satisfatório, eis que surge mais um percalço para a conclusão das obras do Cais das Artes., na Enseada do Suá. Em aviso publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial, a justificativa é de que serão feitas “adequações no edital”.

O insólito é que o edital inadequado estava às vésperas do prazo final. A abertura dos envelopes com as propostas ocorreria daqui a três dias, na quinta-feira (18). Outro detalhe é que o documento oficial não teve que ser produzido a toque de caixa. Tudo bem que houve um imbróglio jurídico no meio disso tudo, mas não há justificativa para tanta demora. O que não faltou ao governo do Estado foi tempo para a elaboração do edital, visto que a obra está parada desde 2015. Não seria esse novo adiamento um problema que poderia ser evitado?