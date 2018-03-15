Não fechemos os olhos para o que se passa na Síria

Uma linda mulher árabe trocou a futilidade daquelas que reinam no Brasil por um engajamento como cidadã do mundo, denunciando a “belle folie” que paira em relação ao sofrimento do próximo. Em países onde a miséria e a injustiça eternizam-se, a prepotência e a arrogância dominam a noção de valores, e os podres poderes oficiais, ou não, escravizam inclusive moralmente os desvalidos. Quando a iniquidade vira tragédia, talvez seja tarde demais. Não há neste mundo quem não saiba o que ocorre na Síria. Creio que o holocausto é a meta de todo país como o nosso que responde com indiferença a dor do outro.

Eis o que uma linda mulher falou para todos nós nas redes sociais e para quem quiser entrevistá-la.

“Neste exato momento, em Alepo, Síria, a apenas oito horas de carro desde Tel Aviv, um genocídio está acontecendo. Quer saber? Deixe-me ser mais precisa, é um holocausto. Sim, um holocausto. Talvez, não queiramos ouvir sobre isso, ou lidar com isto de que no Século XXI, na era das redes sociais, em um mundo onde a informação pode caber na palma da mão, em um mundo em que se pode ver e escutar as vítimas e suas histórias de terror em tempo real, neste mundo, nós não estamos fazendo nada enquanto nossas crianças estão sendo massacradas a cada hora. Não me pergunte quem tem razão e quem está errado. Quem são os bons e quem são os ruins, porque ninguém sabe. E, francamente, não importa. O que importa é que está acontecendo agora em frente aos nossos olhos. E ninguém, nem a França, o Reino Unido, a Alemanha, nem na América, estão fazendo algo para estancar este inferno.

Quem está marchando nas ruas pelos homens e mulheres inocentes da Síria? Quem está gritando pelas crianças? Ninguém. A ONU realiza suas reuniões de conselhos de segurança e limpam uma lágrima quando veem a imagem de um pai segurando o corpo da sua pequena filha. Há uma palavra para isso: Hipocrisia!

Sou árabe, sou muçulmana, sou cidadã do Estado de Israel, mas sou também cidadã do mundo, e estou envergonhada. Envergonhada como ser humano, já que nós elegemos líderes que são incapazes de serem articulados em suas condenações e poderosos em suas ações. Envergonha-me que o mundo árabe esteja tomado como refém por terroristas e assassinos e nós não estamos fazendo nada. Eu me envergonho que a paz da humanidade seja irrelevante mais uma vez. Precisamos relembrar? Armenia, Bosnia, Darfur, Ruanda, Segunda Guerra Mundial? Não, não precisamos. Albert Einstein disse: ‘Um mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que os assistem e não fazem nada’”.

Shalom.

*O autor é médico psiquiatra, psicanalista e jornalista