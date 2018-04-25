Não existe um luto ideal. Existe um luto possível!

Daniela Reis e Silva*

A vida não é justa! Essa é uma certeza que tem ecoado na sociedade capixaba ao tomar conhecimento de tragédias que envolvem acidentes diversos, suicídios, assassinatos e tantas outras perdas que nos abalam, trazendo a certeza da fragilidade da vida humana. Seria injusto mencionar qual a pior das tragédias, pois é impossível compará-las. Todas atingem famílias e comunidades, trazendo uma onda devastadora de tristeza em busca de sentido...

Também injusta é a tentativa retrógrada da sociedade em enquadrar os enlutados em modelos de fases ou estágios, esperando que se comportem de determinada maneira, não respeitando sua dor. Luto é um processo de enfrentamento de uma perda significativa com intenso impacto na saúde física e emocional, que sofre influências multidimensionais e exige tempo para ser vivenciado, em um processo de transição e desenvolvimento, sem linearidade.

Entre os desafios e perdas adicionais no processo há o silêncio do sofrimento sem palavras, em meio a tentativas nem sempre bem-sucedidas de encontrar um caminho para uma mudança que não foi escolhida

A “psicologização do luto” impede que os enlutados recebam os cuidados e apoio psicossocial e espiritual adequados bloqueando a expressão da tristeza e o compartilhamento de sua dor. Na esteira das barbaridades enfrentadas por enlutados, testemunhamos ainda julgamentos e incompreensões a respeito de como deveriam se comportar, e diversas “investigações” sobre o que aconteceu, que podem gerar efeitos devastadores.

Uma perda faz com que tenhamos que enfrentar mudanças bruscas em nossa rotina, reações desconhecidas relacionadas ao processo de luto que envolvem pensamentos, sentimentos, emoções e sensações físicas em meio à dor que não tem tamanho. Nem nome. Exige um ajustamento inicial bastante conturbado até alcançar um período de relativa estabilidade. Há uma mudança radical em nossas crenças e atitudes em meio a uma transformação de identidade. Nunca mais seremos os mesmos.

Entre os desafios e perdas adicionais no processo há o silêncio do sofrimento sem palavras, em meio a tentativas nem sempre bem-sucedidas de encontrar um caminho para uma mudança que não foi escolhida. Mas é possível encontrar formas de compartilhar as experiências, como com os “amigos que gostaríamos de nunca termos conhecido” como são chamados entre si os integrantes do API – Apoio a Perdas Irreparáveis, grupo de apoio ao luto no Espírito Santo.

Aceitar uma perda é uma jornada que nos leva ao mais puro contato com a essência da vida: que ela muda o tempo todo! E que nem sempre é possível compreender os desafios que ela nos impõe. Especialmente diante de uma perda traumática. Mas será que existe alguma morte sem trauma? Afinal, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E é preciso ter fé e perseverança para enfrentar os desafios que o luto nos impõe. Tarefa difícil porque até a fé é abalada diante de uma perda.

É preciso ampliar este debate em nossa sociedade, para que possamos acolher os enlutados com empatia, colaborando para a construção de resiliência e a busca de sentido meio à adversidade, para que não definhem no isolamento de sua dor.

Não existe um luto ideal. Existe um luto possível!