Não existe amor em relacionamentos abusivos

Violência doméstica Crédito: Pixabay

Muitas vezes o que acontece é um tapinha, logo depois um pedido de desculpas e um “eu te amo”, com a justificativa “me perdoe, isso não vai mais acontecer, foi só porque você me irritou”. E, de certa forma, somos convencidas(os) ainda de que erramos e nos sentimos culpadas (os). Passando um tempo, muitas vezes, ocorre o “ignorar existencial”, como se não existíssemos, mas quando você questiona e vai tentar entender é convencida(o) de que sente sua falta até que você acredite.

Em momentos em que se sente sozinha(o), você pode até ouvir que ele(a) não vive sem você, e nesse momento a sensação é que realmente é uma forma diferente de amor. Muitas vezes bate novamente, diz que foi sem querer, pede desculpas e você infelizmente aceita. Mas não devemos aceitar esse tipo de abuso. Aceitar as desculpas só reforça o erro para que aconteça de novo, e com certeza, volte a pedir desculpas novamente. Devemos acreditar que as pessoas são passíveis de mudança, mas precisa haver vontade própria, pois ninguém muda ninguém. E a mudança exige que saiamos da nossa zona de conforto, e para alguns isso dói e dá trabalho. Por isso muitos escolhem continuar sendo o mesmo de sempre. E mesmo que você acredite que tem condições de ajudar a mudar alguém, primeiro essa pessoa precisa querer a mudança, para depois conseguir ser ajudada.

Quem está de fora e acompanha esse tipo de relacionamento não acredita, mas às vezes ficamos cego e surdos, porque permitimos e acreditamos sempre nas mesmas mentiras. Muitas pessoas em nome do amor acabam perdoando, aceitando, tolerando, acreditando, mas o amor verdadeiro não é invejoso, o amor não trata com injustiça, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.

Isso tudo vem antes, um amor verdadeiro suporta muita coisa, mas respeita princípios e não maltrata. Por mais que você acredite que isso é amor, não é.

Se você acredita que a agressão não foi um erro. Que de alguma forma você que foi a errada(o) e que só agiu assim por conta dos seus erros. Nesse momento você precisa ser forte para ter a razão ao seu lado e não a emoção, pois você acredita em tudo isso, mas precisa realmente acabar com essa história abusiva, pois isso com o tempo, pode ainda piorar.

Infelizmente, não será uma decisão fácil, na hora que decidir vai ver o “gato de botas” na sua frente. Vai lembrar do primeiro encontro, dos bons momentos a dois... Isso tudo vai te confundir e te tirar do caminho que estava. Mas precisa ser forte, toda a vez que se lembrar dos momentos que passaram juntos, lembre-se dos piores. Lembre-se de todas as promessas não cumpridas.

É preciso arrancar o mal pela raiz, porque essa pessoa até aceita o término depois de muita conversa, mas depois fica rodeando. Sempre mandando mensagens, procurando, tentado alguma forma de contato, para retomar a posse... Como se fôssemos território de alguém. Há uma nítida tentativa de manipular as emoções. Mas deve lembrar que emoções são essas? Porque emoções saudáveis vividas nunca dão lugar a angústia, medo, tristeza, raiva e sofrimento, na verdade isso é apenas mais um sinal de que precisa da ajuda de um profissional, provavelmente não conseguirá sair disso sozinho(a). Algo está errado e é preciso fazer escolhas para mudar. Procure ajuda, é preciso olhar de fora para perceber que não é um objeto e sim uma pessoa. Mas é você que tem que ver isso...