Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Não existe amor em relacionamentos abusivos
Virgínia Pelles

Não existe amor em relacionamentos abusivos

Quem está de fora e acompanha esse tipo de relacionamento não acredita, mas às vezes ficamos cego e surdos, porque permitimos e acreditamos sempre nas mesmas mentiras

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 15:56

Públicado em 

15 ago 2018 às 15:56
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

Violência doméstica Crédito: Pixabay
Muitas vezes o que acontece é um tapinha, logo depois um pedido de desculpas e um “eu te amo”, com a justificativa “me perdoe, isso não vai mais acontecer, foi só porque você me irritou”. E, de certa forma, somos convencidas(os) ainda de que erramos e nos sentimos culpadas (os). Passando um tempo, muitas vezes, ocorre o “ignorar existencial”, como se não existíssemos, mas quando você questiona e vai tentar entender é convencida(o) de que sente sua falta até que você acredite.
Em momentos em que se sente sozinha(o), você pode até ouvir que ele(a) não vive sem você, e nesse momento a sensação é que realmente é uma forma diferente de amor. Muitas vezes bate novamente, diz que foi sem querer, pede desculpas e você infelizmente aceita. Mas não devemos aceitar esse tipo de abuso. Aceitar as desculpas só reforça o erro para que aconteça de novo, e com certeza, volte a pedir desculpas novamente. Devemos acreditar que as pessoas são passíveis de mudança, mas precisa haver vontade própria, pois ninguém muda ninguém. E a mudança exige que saiamos da nossa zona de conforto, e para alguns isso dói e dá trabalho. Por isso muitos escolhem continuar sendo o mesmo de sempre. E mesmo que você acredite que tem condições de ajudar a mudar alguém, primeiro essa pessoa precisa querer a mudança, para depois conseguir ser ajudada.
Quem está de fora e acompanha esse tipo de relacionamento não acredita, mas às vezes ficamos cego e surdos, porque permitimos e acreditamos sempre nas mesmas mentiras. Muitas pessoas em nome do amor acabam perdoando, aceitando, tolerando, acreditando, mas o amor verdadeiro não é invejoso, o amor não trata com injustiça, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.
Isso tudo vem antes, um amor verdadeiro suporta muita coisa, mas respeita princípios e não maltrata. Por mais que você acredite que isso é amor, não é.
Se você acredita que a agressão não foi um erro. Que de alguma forma você que foi a errada(o) e que só agiu assim por conta dos seus erros. Nesse momento você precisa ser forte para ter a razão ao seu lado e não a emoção, pois você acredita em tudo isso, mas precisa realmente acabar com essa história abusiva, pois isso com o tempo, pode ainda piorar.
Infelizmente, não será uma decisão fácil, na hora que decidir vai ver o “gato de botas” na sua frente. Vai lembrar do primeiro encontro, dos bons momentos a dois... Isso tudo vai te confundir e te tirar do caminho que estava. Mas precisa ser forte, toda a vez que se lembrar dos momentos que passaram juntos, lembre-se dos piores. Lembre-se de todas as promessas não cumpridas.
É preciso arrancar o mal pela raiz, porque essa pessoa até aceita o término depois de muita conversa, mas depois fica rodeando. Sempre mandando mensagens, procurando, tentado alguma forma de contato, para retomar a posse... Como se fôssemos território de alguém. Há uma nítida tentativa de manipular as emoções. Mas deve lembrar que emoções são essas? Porque emoções saudáveis vividas nunca dão lugar a angústia, medo, tristeza, raiva e sofrimento, na verdade isso é apenas mais um sinal de que precisa da ajuda de um profissional, provavelmente não conseguirá sair disso sozinho(a). Algo está errado e é preciso fazer escolhas para mudar. Procure ajuda, é preciso olhar de fora para perceber que não é um objeto e sim uma pessoa. Mas é você que tem que ver isso...
 

Virgínia Pelles

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados