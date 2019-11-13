Não adianta culpar chuva por erros do poder público e da população

Governos de ontem e de hoje apresentam falhas, mas a população ainda minimiza sua responsabilidade. Em alguns casos, houve um paradoxal retrocesso trazido por obras vultosas. A inauguração da Rodovia Leste-Oeste foi crucial para a logística do Estado, mas canalizou as águas das chuvas e ampliou uma área de alagamento já histórica em Vila Velha. Obras de macrodrenagem faziam parte do projeto da rodovia, mas ficaram para 2020. De quebra, no mesmo município, o Plano de Redução de Risco, para indicar áreas vulneráveis e apontar soluções, deveria estar pronto desde 2012, mas até maio deste ano, quando houve outro grande alagamento, ele não existia.