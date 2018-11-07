Namoro qualificado em debate: amor ou desamor?

Bruna Lyra Duque*

Seria possível firmar um contrato de namoro? O tema é controvertido. Há quem entenda desnecessária a regulamentação do namoro entre o casal e há quem defenda a sua necessidade, objetivando evitar a caracterização da união estável.

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1454643) já se manifestou sobre o chamado “namoro qualificado” destacando que esse é um estreitamento de laços em que as partes projetam apenas para o futuro o desejo de constituir uma família. Reiterou o Superior Tribunal de Justiça que o desejo é para o futuro e não para o presente, logo o relacionamento não pode ser confundido com a união estável e nem com o casamento.

Admitindo-se a validade do contrato de namoro, as seguintes cláusulas poderiam ser criadas: regulamentação da separação ou comunhão dos bens; intenção do casal em não formar uma união estável; indenização para o caso de violação do dever de fidelidade; e em caso de morte, regular a intransmissibilidade dos bens.

Os questionamentos que precisam ser considerados nesse debate são os seguintes: seria mesmo o namoro uma relação afetiva que comporta a patrimonialização? A tentativa de afastar a caracterização da união estável justifica o exagero que leva

à formalização de um contrato de namoro?

Para alguns juristas brasileiros, falar em formalizar o namoro parece ser um “antinamoro”. Outros autores entendem que esse contrato seria nulo pela impossibilidade jurídica do objeto.

No que diz respeito ao negócio firmado entre os namorados, faz-se relevante apresentar uma objeção

à prática da formalização, pois o direito de família está mais dirigido às pessoas e não às preocupações de que a relação se caracterize ou não como uma união estável.

Para refletir sobre essas questões, parece interessante recorrer ao autor polonês Zygmunt Bauman que

propõe o seguinte: “o amor é a vontade de cuidar, e de preservar (...). Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. No amor, o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para o mundo”.