Nada de ficar parado! Conheça as melhores atividades para seu pet

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Saachi destaca a importância que as simples atividades cotidianas podem ter à saúde dos pets. "Todo animal possui um padrão de comportamento natural da sua espécie e costuma ser mais ativo em especial quando se trata de buscar o alimento e também de interagir com seus semelhantes.
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Seguindo esse raciocínio, consideramos que as atividades físicas e as brincadeiras não são apenas um detalhe na vida do pet, mas também uma necessidade para manter a saúde e o bem-estar físico e mental", explica. Ouça!