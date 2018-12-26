Na véspera de Natal, Camata fez a alegria na confraria de vinho

Amigos reunidos para ouvir Camata, o grande contador de "causos". Crédito: Divulgação

Brincalhão, bem-humorado, emérito contador de “causos”, Gerson Camata levava alegria por onde passava. No começo da tarde de segunda-feira, véspera de Natal, numa tradicional roda de bebedores de vinho num supermercado de Santa Lúcia, ele apareceu de surpresa.

A piada

Em certo momento, o ex-senador – que não bebeu – contou uma piada do seu imenso repertório de histórias engraçadas. Como era de duplo sentido, uma senhora alertou, em tom de brincadeira: “Olha a boca, Gerson!”. Era uma amiga dele, e a piada nem era tão pesada assim. Ao final, todos riram.

A referência

Curioso, Camata era grande admirador dos Kennedy, principalmente JFK, que também morreu assassinado.

Caso especial

Logo após saber do crime, o chefe de Polícia, Guilherme Daré, acionou o Siplan, o Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan) da Polícia Civil, que logo descobriu o assassino.

Quem soube

O governador Paulo Hartung soube do crime pelo seu motorista, na altura de Bento Ferreira. Estava a caminho de uma solenidade no Corpo de Bombeiros, ordenou meia-volta e retornou ao Palácio Anchieta.

A homenagem

Diretor do Arquivo Público Estadual e pesquisador da imigração italiana no ES, Cilmar Franceschetto fez uma homenagem nas redes sociais, em italiano, ao ex-senador: “Grazie tante, Camata, stia con Dio. Rimarai per sempre nel cuore della colonia italiana dello Spirito Santo”. (“Muito obrigado, Camata, fique com Deus. Você ficará para sempre no coração da colônia italiana do Espírito Santo”.

Repercussão

Menos de uma hora após a confirmação do assassinato de Camata, a Wikipédia, a enciclopédia virtual, já havia sido atualizada com a informação da tragédia.

Coisa estranha

Ontem, por volta das 13h40, um carro com vários adesivos de Haddad, Lula e Dilma passava pela Terceira Ponte. Foi motivo de curiosidade.

Livro de ouro

O vereador Diogo Pereira Lube (PDT) pediu à Secretaria de Educação de Cachoeiro explicações para a compra, por R$ 205 a unidade, do livro de literatura infantil “O Menino do Dinheiro”. Segundo o parlamentar, o livro custa, nas livrarias (inclusive digitais), no máximo R$ 35.

Faça o que eu digo

Curiosamente, a sinopse do livro fala em “ensinar crianças a poupar”.

Poluição artística

Com o vento nordeste, o pó de minério nosso de cada dia chegou com força nos últimos dias. Na Ilha do Boi, tem morador que fez até desenho no chão com o mineral acumulado.

Cidadania de volta

Há alguns dias a coluna registrou a falta de medicamentos imunossupressores da Farmácia Cidadã de Vila Velha. Pois bem, a Sesa finalmente regularizou a distribuição do remédio que é essencial, por exemplo, para quem é transplantado dos rins.

E do outro lado?

Leitor observa que a decoração de Natal de Colatina está linda, mas nos buracos das ruas de São Silvano nem Papai Noel conseguiria passar. Segundo ele, tem paralelepípedo que reapareceu depois de 30 anos escondido.

Aposentado

Está publicado hoje, no Diário Oficial, o ato de aposentadoria do coronel Nylton Rodrigues, ex-comandante-geral da PM e atual secretário estadual da Segurança Pública. Ele ingressou na Polícia Militar há 31 anos e vai para a reserva remunerada com 49 anos de idade.

Na ativa

A partir de janeiro, Nylton Rodrigues volta a comandar a Secretaria de Segurança da Serra: “Pretendo colocar minha experiência de liderança e gestão à disposição”.

Na Serra

No mercado político, o coronel é apontado como candidato do prefeito Audifax a prefeito em 2020.

Um apelo

Queremos paz!





Alô, Senhor!