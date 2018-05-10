Na política, não há lugar para neutralidade

Fernando Acácio de Oliveira*

Não há lugar para neutralidade! É assustador como nós brasileiros estamos neutros diante das assombrosas ações dos três poderes da República no tocante a tantos retrocessos que nos têm sido impostos. Existe uma onda perigosa de ideias absurdamente inumanas que defendem a neutralidade política e “denunciam” quem tem uma tomada de posição frente aos desafios sociais-políticos. Volta e meia alguém vem com as falácias: “Sou neutro na política” ou “não me envolvo em assuntos sociais”. A moda agora são os “sem partido”, os que não têm liderança. E, pior, os que usam máscaras.

Em política, neutralidade significa a tomada de posição inativa frente aos acontecimentos. Trata-se de uma posição não comprometedora e não implicada, refratária à transformação. Neutralidade aqui é uma força para a manutenção do status quo e, portanto, significa imediatamente assumir uma posição política que resguarda os modos majoritários de existência.

A voga da neutralidade política de nosso tempo significa, mais uma vez, a manutenção virulenta e autoritária de interesses escusos de um grupo de pessoas irritadas com qualquer pluralidade

Na política não existe “mais ou menos”! Exatamente porque não existe um ponto fora da terra e dos assuntos políticos. Sob esse ponto de vista, a voga da neutralidade política de nosso tempo significa, mais uma vez, a manutenção virulenta e autoritária de interesses escusos de um grupo de pessoas irritadas com qualquer pluralidade e, curiosamente, em nome da pluralidade! Só que, desta vez, a falácia da neutralidade cria o benefício estratégico de não tornar os sujeitos responsáveis por suas posições corruptas. Essa tentativa retórica e falaciosa torna-se clara toda vez que uma posição política é tomada como o negativo e como alvo de acusação. Porque contra a política se pretende colocar uma posição de imparcialidade onde ela não tem sentido.

Isso se torna ainda mais grave quando essa enganação maldosa parte da sociedade. Sustentam no discurso vazio, cheio de lugar comum, que não pode existir política e que devemos, pois, sermos neutros. Quem assume tal papel, assume sim um lado uma posição capaz de cometer tantas crueldades, de tornar indignas muitas vidas, de caminhar a passos largos rumos à destruição do que nos fazem humanos. A neutralidade é apenas o nome covarde que alguns usam para, na realidade, apoiarem quem tem vontade ou interesse, mas não tem coragem assumir.

Como podemos estar no mundo e não assumirmos o papel essencial de transformá-lo? Como podemos negar a constante briga de partidos, entre esquerda e direita? Ora, negar esses fatos, estaremos escolhendo naturalmente o lado do opressor que rejeita a mudança. Quando escolhemos a neutralidade de ficarmos em cima do muro, não quer dizer que não escolhemos um lado. Escolhemos sim. Escolhemos o lado do dono muro.

*O autor é seminarista da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim-ES