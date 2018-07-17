Na política, faz falta quem defenda suas ideias com clareza

A atuação política está em constante movimento, em certo sentido em consonância com as transformações sociais. Parece não ser tão chocante, portanto, que a tribuna parlamentar não apresente mais o mesmo apelo que costumava ter no século 20, quando nomes como Atílio Vivacqua ou Mario Gurgel eram sinônimos da vivência política pela força da palavra no Espírito Santo.

Com o marketing político falando mais alto, expor-se ao debate de ideias no ambiente legislativo tornou-se uma atividade quase inócua. Ou talvez arriscada. Basta olhar ao redor para atinar-se de que, como sociedade, desaprendemos a debater. Sente-se na pele, hoje, o quanto se perde com a falta de diálogo.

“bancada de mudos”, como expôs reportagem de A GAZETA na segunda-feira (16). Três deputados simplesmente não se manifestaram em 2018 até o último dia 5 de junho, data da última ata das sessões ordinárias da Casa analisadas pela reportagem. Nem mesmo para justificar o “parlamentar” que ostentam como cargo. Pode não ser a única função de um deputado, como muitos justificaram, mas é algo indissociável da atuação desses representantes do povo. Assim, é sintomático que nem cause tanto espanto a existência, na Assembleia, de umana segunda-feira (16). Três deputados simplesmente não se manifestaram em 2018 até o último dia 5 de junho, data da última ata das sessões ordinárias da Casa analisadas pela reportagem. Nem mesmo para justificar o “parlamentar” que ostentam como cargo. Pode não ser a única função de um deputado, como muitos justificaram, mas é algo indissociável da atuação desses representantes do povo.

A própria natureza do trabalho legislativo, em todas as esferas, é pública. As divergências existem e sempre existiram, no âmbito da política elas se transformam em decisões que afetam a sociedade como um todo. Faz falta quem defenda suas ideias com clareza, concisão e, principalmente, convicção do que diz.

Um político articulado ou com boa capacidade oratória não necessariamente é mais capaz. Mas há tanta carência de educação política em todos os níveis que a própria instituição parlamentar, fundamental para a qualidade democrática, poderia se beneficiar de mais credibilidade com uma maior capacidade de debate.