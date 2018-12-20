Na noite de Vitória, a última festa do governo

A festa reuniu integrantes e ex-integrantes do governo Hartung. Crédito: Divulgação

Numa ampla confraternização com integrantes e ex-integrantes do governo na noite de quarta, PH estava animadíssimo. Em rápido discurso, afirmou que “o astral da festa estava com um clima de começo de governo”.

Mão no bolso

Cada um dos comensais levou seu próprio vinho e pagou sua conta na famosa casa de eventos ao lado de um badalado restaurante da Praia do Canto. Saiu por R$ 145 (cada pessoa).

Tudo aprovado

O cardápio foi bem simples: petiscos típicos de coquetel e pequenas tigelas de comidinhas inspiradas na culinária portuguesa e de frutos do mar.

Um em três

À festa, que reuniu quase 80 pessoas, não compareceram os ex-secretários de Segurança Rodney Miranda e André Garcia. O atual, Nylton Rodrigues, estava lá.

Ninguém dançou

Desta vez, ninguém se destacou na dança, porque dança não houve.

Cortou, retirou

Os vereadores de Vila Velha retiraram de pauta, para tramitar nas comissões, o projeto do vereador Ricardo Chiabai (PPS) que previa a redução dos cargos comissionados da prefeitura. Alguma surpresa?

Ah, bom!

Bruno Lamas alega que não ficou irritado com o cerimonial do TRE-ES porque sua mãe e mulher foram barradas na cerimônia de diplomação dos eleitos. Segundo o deputado, sua filha passou mal exatamente naquela hora e ele preferiu ir embora.

A transição

Sobre as notas publicadas ontem na coluna, Manato, futuro presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-ES, disse que já está indo ao órgão para trabalhar porque, segundo o deputado, nunca houve transição de gestão lá.

Os cortes

Manato anuncia que vai revogar a decisão da última reunião do Conselho de aumentar o número de assessores para a presidência e cancelar a posse externa (em cerimonial) que, segundo ele, iria custar R$ 80 mil.

Mais cortes

“Vou fazer no Sebrae-ES o que o governador [Casagrande] não vai fazer no governo: enxugar a máquina, cortar custos e expandir os negócios do Sebrae”, enumera Manato.

Aí tem

Tem gente preocupada com a sucessão no Ibama do ES. Segundo consta, tem até comerciante de lagosta apostando num ex-superintendente “confiável”.

Ética pública

Sete dos 30 deputados comunicaram à Assembleia que vão abrir mão dos carros oficiais durante o recesso, que começa segunda-feira e vai até 31 de janeiro: Amaro Neto (PRB), Erick Musso (PRB), Sérgio Majeski (PSB), Luiz Durão (PDT), Euclério Sampaio (DC), Enivaldo dos Anjos (PSD) e Janete de Sá (PMN). Hércules Silveira (MDB) não usa carro oficial.

Sim ou não?

E os demais, vão continuar a usar o carro mesmo durante as férias?

Desordem na Ordem

O futuro presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, dispensou a passagem do cargo pelo atual presidente, Homero Mafra, prevista para 1º de janeiro. Ambos vão assinar o termo de posse, em momentos diferentes.

Desordem na Ordem 2

Mafra se colocou à disposição para transmitir o cargo, mas Rizk, que lhe faz oposição, não quis: “Na verdade, a OAB sempre foi sucedida por gestões situacionistas, havia uma interlocução maior entre os eleitos e a atual gestão. Em razão disso a transição era muito mais harmoniosa”, destaca o futuro presidente da Ordem.

Data venia...

Mas gente, não é estranho uma entidade como a OAB, vanguarda na luta pela redemocratização no país, não ter uma passagem formal de transição interna?

Eles merecem!

A deputada Janete de Sá (PMN), como faz todos os anos, distribuiu panetones, bombons, sucos e até brinquedos aos servidores que fazem a limpeza na Assembleia.

Alô, PMV!

Há quase uma semana o semáforo no entorno da Praça do Cauê, aquele que conseguiu dar um jeito no trânsito naquela região, está com defeito. Resultado: os engarrafamentos voltaram.

Até quando?

Teve gente que ontem amargou quase três horas na fila da Ciretran da Serra. O motivo alegado: sistema instável e lento.

Alô, Lelo Coimbra!

Não quis experimentar o gostinho de ser oposição?