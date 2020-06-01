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PIT STOP CBN

Na crise, os carros que saem em conta para o orçamento

Ouça o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 11:43

Publicado em 

01 jun 2020 às 11:43
Em meio à crise financeira por conta da pandemia do novo coronavírus, as melhores opções para quem ainda assim tem um dinheiro para trocar de carro - ou comprar um novo - é investir naqueles que andam bem e que têm manutenção mais em conta. Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque bons modelos de carros para tempos de dificuldades. Levantamento realizado pelo site UOL apontou como destaques, por exemplo, os seguintes: Chevrolet Corsa, Fiat Palio com motor Fire, Ford Fiesta com motor Zetec Rocam e Volkswagen Gol com motor AP. O que eles têm em comum? Confira!
Pit Stop CBN - 01-06-20

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