Na crise, os carros que saem em conta para o orçamento

Em meio à crise financeira por conta da pandemia do novo coronavírus, as melhores opções para quem ainda assim tem um dinheiro para trocar de carro - ou comprar um novo - é investir naqueles que andam bem e que têm manutenção mais em conta. Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque bons modelos de carros para tempos de dificuldades. Levantamento realizado pelo site UOL apontou como destaques, por exemplo, os seguintes: Chevrolet Corsa, Fiat Palio com motor Fire, Ford Fiesta com motor Zetec Rocam e Volkswagen Gol com motor AP. O que eles têm em comum? Confira!