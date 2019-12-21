Na beira do Natal e eu com essa conversa de trancar o cartão de crédito

Durante um mês inteirinho, guardei o dinheiro do bonde e fui e voltei a pé do Bairro de Nazareth ao Salesiano Crédito: Amarildo

Já na beirinha do Natal e eu com essa conversa desagradável de trancar o cartão de crédito a sete chaves. Logo eu, um conhecido mão-aberta. Mas essa conversa não é de agora. Esta Ilha do Mel, naqueles tempos em que o Galeto Dançante do Iate Clube era um programão, abrigava um próspero imigrante libanês que veio a se casar com uma linda capixaba, novinha como ela só. Ele, cinquentão. Ela, ali pelos vinte e poucos.

Apaixonados, de passear abraçadinhos, comendo pipoca nas tardes de sábado no Parque Moscoso. A vida seguia risonha e franca até ele estender seus negócios – compra e venda de madeira – ao Rio de Janeiro. Isso o obrigava a viagens semanais à terra de meu pai (adivinha quem me contou essa história?).

Pois eis que a jovem esposa sofria muito, preocupada com as idas e vindas do marido, sacudindo nos ares a bordo dos DC3 da Cruzeiro do Sul. E exigia que ele ligasse pra ela tão logo chegasse ao hotel. Pelas contas do “batrício”, um interurbano semanal ia lhe custar um bom dinheirinho. Maracugina já não acalmava os nervos da jovem esposa. E o marido, entre meter a mão no bolso e conviver com a bela estressada, sentiu que o bom sangue libanês haveria de lhe apontar uma solução.

E não deu outra. Combinado com madame, assim que ele chegava ao hotel no Rio, pedia uma ligação a cobrar. A mulher atendia o telefone e ouvia a telefonista dizer: “O senhor fulano de tal, do Rio de Janeiro, ligando a cobrar. A senhora paga?”. Bem instruída, mais que depressa ela respondia: “Não”. Tudo resolvido. Ela sabia que ele havia chegado bem e ele comemorava a graninha das esfihas.

Já minha mãe, capixaba do Parque Moscoso, era o Fort Knox da nossa família. Não “botava dinheiro fora”, como se dizia. E ficava brava com quem lhe chamasse de munheca de samambaia. “Sou controlada”, garantia. Dito isso, vamos aos fatos.

Saí de casa aos quinze anos para cursar o segundo grau no Colégio Salesiano de Vitória. Onde, aliás, aprendi a tocar surdo com Tina Tironi. Mas essa é uma outra história. Pois bem, vim então morar na casa de minha Irmã no Bairro de Nazareth. E diariamente tomava o bonde para ir e voltar do colégio.

A saudade de casa, acredito, me fez querer surpreender mamãe com uma boa notícia. Naquele mês, o dinheiro que ela me enviou para a compra dos passes do bonde, guardei na gaveta e fui e voltei – durante um mês inteirinho – a pé, do Bairro de Nazareth ao Salesiano. Quase uma olimpíada.