Museu Vale vai ganhar um quebra-cabeças gigante

Um gigantesco quebra-cabeças abstrato com 420 m², em tons de preto, branco, cinza e vermelho. Uma instalação de 553.65 m², construindo uma linha imaginária através de centenas e centenas de linhas. Inúmeras imagens plotadas numa composição onde se destacam, em branco e preto, multidões e paisagens desertas num espaço de 151,80 m². As três obras compõem a mostra "Tríade: Linha, Plano, Imagem", que estará no Museu Vale de 30 de novembro a 29 de fevereiro de 2020. Os artistas Fredone Fone, Sandro Novaes e Bruno Zorzal levam ao espaço momentos distintos e têm em comum a paleta monocromática em seus trabalhos. Eles já estiveram presentes no museu, na exposição "20/20 - 20 Anos do Museu Vale, 20 artistas do Espírito Santo", que marcou os 20 anos da instituição em 2018. A curadoria é de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa.
ALMOÇO CAPIXABA
Representantes da embaixada do Japão no Brasil estão no Espírito Santo devido à Copa do Mundo Sub-17. Durante a passagem por Vitória, o embaixador, Akira Yamada, o cônsul-geral, Tetsuya Otsuru, e o vice-cônsul, Takashi Goto, almoçaram com o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em um restaurante com vista panorâmica para o Convento da Penha e a Terceira Ponte, na Enseada do Suá. A diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg, o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer, e o comentarista de esportes da TV Gazeta, Paulo Sérgio, também participaram do almoço com com os representantes japoneses.
JOALHEIRA CAPIXABA EM SAMPA
A designer de joias Alice Mendes expõe sua Collection Divertissemen,, em São Paulo, na Maestria D'Arte Galeria, às 18h, nesta quinta-feira (31). A exposição contará com a apresentação do quarteto de cordas Dominante Live Music tocando clássicos e a música inspiradora dessa coleção, Divertissement de Saint Preux.
CONCERTO DE ROCK
Marcelo Lages convida todos os roqueiros da cidade para o concerto "Rockestra", que faz parte da série Camerata Pop, nesta quinta (31), às 20h, no Ginásio do Sesi, em Jardim da Penha.
COMEMORAÇÃO NO RIO
“Gratidão” será o tema do encontro dos Loucos por Festas 2019 que acontece nesta quarta-feira (30) no ExC, no Rio de Janeiro. Nossa Rachel Pires estará lá representando o Estado ao lado de dezenas de profissionais incríveis do segmento para agradecer pelo ano de 2019.
SUNSET FESTIVAL
Leonardo Zucarato, Flávio Possa e Felipe Possa promovem no próximo sábado, dia 2, a Classic Sunset Festival, que desembarca na Salt, em Vila Velha, para inaugurar o mais novo espaço de entretenimento do Estado de frente para o mar de Itaparica.
"E a rotina? “Não tem né? Mas tudo bem, foi a vida que eu escolhi. Então está tudo certo!"
TURISMO EM VILA VELHA
Para discutir sobre as potencialidades turísticas de Vila Velha e estimular o setor, a Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) realiza, nesta quarta-feira, dia 30, o seminário “Turismo como Fator de Desenvolvimento para Vila Velha”. Palestras, painéis temáticos e apresentações de cases de sucesso estão na programação do evento, que será realizado no Titanic, na Praça Duque de Caxias, no centro da cidade, das 8h às 18h.
MERCADO DE MODA
Com quase 25 anos de experiência no universo da moda, representando diversas marcas nacionais renomadas, o empresário Marcos Aurélio de Carvalho anuncia que está de casa nova com seu showroom, na Reta da Penha.
LUXO: BAILE DE CARIDADE MAIS ANTIGO DO MUNDO SERÁ REALIZADO NA HÍPICA DE SÃO PAULO
O Royal Caledonian Ball, organizado pela The St. Andrew Society, é realizado anualmente em Londres, desde 1849, para o benefício de instituições de caridade escocesas. Aqui no Brasil, o evento acontece neste sábado, (2 de novembro)na Sociedade Hípica Paulista, e promete uma noite cheia de atrações com sons de gaitas de foles e dança típica da Escócia, além de jantar completo e open bar.
RIQUEZA LOCAL
O Espírito Santo é o 2º maior produtor brasileiro de café e responsável por 22% da produção brasileira. Atualmente, existem 435 mil hectares em produção no Estado, e o arábica já é reconhecido como um dos melhores do mundo. Foi com foco no café e na valorização do produto local que a Buaiz Alimentos fechou uma parceria com a Origens, capixaba do setor de vestuário que produz peças também inspiradas nas belezas e riquezas do Estado. O Café Numero Um, 100% capixaba, e outros atributos do nosso grão estampam a nova t-shirt, que será lançada amanhã, durante evento em comemoração aos 78 anos da Buaiz Alimentos. A t-shirt terá parte da venda revertida para a Apae Vitória.