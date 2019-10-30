Museu Vale vai ganhar um quebra-cabeças gigante

Fredone Fone Crédito: Vitor Jubini

Um gigantesco quebra-cabeças abstrato com 420 m², em tons de preto, branco, cinza e vermelho. Uma instalação de 553.65 m², construindo uma linha imaginária através de centenas e centenas de linhas. Inúmeras imagens plotadas numa composição onde se destacam, em branco e preto, multidões e paisagens desertas num espaço de 151,80 m². As três obras compõem a mostra "Tríade: Linha, Plano, Imagem", que estará no Museu Vale de 30 de novembro a 29 de fevereiro de 2020. Os artistas Fredone Fone, Sandro Novaes e Bruno Zorzal levam ao espaço momentos distintos e têm em comum a paleta monocromática em seus trabalhos. Eles já estiveram presentes no museu, na exposição "20/20 - 20 Anos do Museu Vale, 20 artistas do Espírito Santo", que marcou os 20 anos da instituição em 2018. A curadoria é de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa.

ALMOÇO CAPIXABA

Representantes da embaixada do Japão no Brasil e a diretoria da Rede Gazeta em almoço em Vitória Crédito: arquivo pessoal

Representantes da embaixada do Japão no Brasil estão no Espírito Santo devido à Copa do Mundo Sub-17. Durante a passagem por Vitória, o embaixador, Akira Yamada, o cônsul-geral, Tetsuya Otsuru, e o vice-cônsul, Takashi Goto, almoçaram com o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em um restaurante com vista panorâmica para o Convento da Penha e a Terceira Ponte, na Enseada do Suá. A diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg, o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer, e o comentarista de esportes da TV Gazeta, Paulo Sérgio, também participaram do almoço com com os representantes japoneses.

Festa: Alessandra de Mello e Frederico Pezente: em noite de festa na Ilha. Crédito: Mônica Zorzanelli

JOALHEIRA CAPIXABA EM SAMPA

A designer de joias Alice Mendes expõe sua Collection Divertissemen,, em São Paulo, na Maestria D'Arte Galeria, às 18h, nesta quinta-feira (31). A exposição contará com a apresentação do quarteto de cordas Dominante Live Music tocando clássicos e a música inspiradora dessa coleção, Divertissement de Saint Preux.

CONCERTO DE ROCK

Marcelo Lages convida todos os roqueiros da cidade para o concerto "Rockestra", que faz parte da série Camerata Pop, nesta quinta (31), às 20h, no Ginásio do Sesi, em Jardim da Penha.

Queridos de RR. Laércio Ferraciolli e Anginha Buaiz: na noite em prol da Apae. Crédito: Mônica Zorzanelli

COMEMORAÇÃO NO RIO

“Gratidão” será o tema do encontro dos Loucos por Festas 2019 que acontece nesta quarta-feira (30) no ExC, no Rio de Janeiro. Nossa Rachel Pires estará lá representando o Estado ao lado de dezenas de profissionais incríveis do segmento para agradecer pelo ano de 2019.

SUNSET FESTIVAL

Leonardo Zucarato, Flávio Possa e Felipe Possa promovem no próximo sábado, dia 2, a Classic Sunset Festival, que desembarca na Salt, em Vila Velha, para inaugurar o mais novo espaço de entretenimento do Estado de frente para o mar de Itaparica.

Encontro. Felipe Rizk, Alberto Nemer e Bruno da Luz: na comemoração de 85 anos do Sinduscon. Crédito: Mônica Zorzanelli

"E a rotina? “Não tem né? Mas tudo bem, foi a vida que eu escolhi. Então está tudo certo!" Taís Araújo - Atriz, sobre sua carreira, que não tem rotina

Tintim! Paulo e Thais Gaudio: em noite de fesat. Crédito: Mônica Zorzanelli

TURISMO EM VILA VELHA

Para discutir sobre as potencialidades turísticas de Vila Velha e estimular o setor, a Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) realiza, nesta quarta-feira, dia 30, o seminário “Turismo como Fator de Desenvolvimento para Vila Velha”. Palestras, painéis temáticos e apresentações de cases de sucesso estão na programação do evento, que será realizado no Titanic, na Praça Duque de Caxias, no centro da cidade, das 8h às 18h.

MERCADO DE MODA

Com quase 25 anos de experiência no universo da moda, representando diversas marcas nacionais renomadas, o empresário Marcos Aurélio de Carvalho anuncia que está de casa nova com seu showroom, na Reta da Penha.

Festa beneficente: Fabiola Jabour e André Aquino: na noite em prol da Apae. Crédito: Mônica Zorzanelli

LUXO: BAILE DE CARIDADE MAIS ANTIGO DO MUNDO SERÁ REALIZADO NA HÍPICA DE SÃO PAULO

Royal Caledonian Ball, Crédito: divulgação

O Royal Caledonian Ball, organizado pela The St. Andrew Society, é realizado anualmente em Londres, desde 1849, para o benefício de instituições de caridade escocesas. Aqui no Brasil, o evento acontece neste sábado, (2 de novembro)na Sociedade Hípica Paulista, e promete uma noite cheia de atrações com sons de gaitas de foles e dança típica da Escócia, além de jantar completo e open bar.

RIQUEZA LOCAL

Eduarda Buaiz Crédito: Camila Baptistin