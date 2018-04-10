Zuckerberg diz que Facebook está investigando milhares de apps

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo

O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse ao Congresso americano que a rede social está investigando dezenas de milhares de aplicativos, na esteira do escândalo de utilização de dados de usuários do Facebook pela empresa de marketing político Cambridge Analytica.

Ao ser questionado se o Facebook havia alertado usuários após ser informado que a Cambridge Analytica (CA) teve acesso, indevidamente, aos dados de 87 milhões de usuários, Zuckerberg negou a possibilidade.

Ele se justificou dizendo que, após saber do acesso às informações, o Facebook acreditou que a companhia de marketing político tinha apagado os dados - conforme o Facebook havia pedido e a CA disse ter feito. Apenas nesta segunda-feira, 9 de abril, a rede social começou a notificar, em um processo gradual, os usuários afetados.

A resposta foi a mesma dada quando o questionamento foi se ele havia relatado o fato à Comissão Federal de Comunicações americana (FTC na sigla em inglês). "Não, senador, nós consideramos um caso encerrado", afirmou o executivo.

Ele também admitiu ter cometido erros. "É impossível não cometer", acrescentou.

O senador John Thune questionou por que se deveria acreditar no Facebook agora se a empresa tem um histórico de se desculpar inúmeras vezes em função de seguidos problemas.

"Estamos passando por uma mudança filosófica mais ampla em como abordamos nossa responsabilidade como uma companhia", respondeu Zuckerberg ao republicano, acrescentando que a mensagem-chave que gostaria de passar é que a empresa aprendeu e está crescendo. "Não podemos apenas construir ferramentas, precisamos policiar nosso ecossistema em uma maneira mais estrita".

MONOPÓLIO

Lindsey Graham, senador republicano da Carolina do Sul, pressionou Zuckerberg com relação à falta de redes sociais equivalentes. Ele insistiu em perguntar se há algum serviço igual ao do Facebook.

"Você não acha que tem um monopólio?", provocou Graham. "Certamente, não parece para mim", respondeu o executivo, gerando risos em quem estava no Congresso.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) escreveu no Twitter que os senadores deveriam fazer com que Zuckerberg esclarecesse quais regulações a rede social adotará. Para a associação, os legisladores deveriam garantir que não sejam reformas apenas superficiais.

MAIOR INTERESSE DESDE A MICROSOFT

Já o senador Orrin Hatch observou que esta á a audiência com foco em tecnologia que ele viu atrair mais interesse desde as da Microsoft realizadas em 1998 - quando foram debatidas questões antitruste em um movimento crucial para a empresa e para a indústria tecnológica como um todo.

Hatch também questionou se as pessoas estão bem informadas ao optarem por abrir mão de dados em troca do uso de plataformas gratuitas e se elas têm conhecimento real do que elas estão aceitando ceder.