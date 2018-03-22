Zuckerberg diz estar preocupado com eleições no Brasil

Zuckerberg em entrevista exclusiva à CNN, a primeira após o escândalo do vazamento de dados do Facebo Crédito: Reprodução

O fundador e diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou na noite desta quarta-feira (21), em uma entrevista exclusiva à CNN, que fará o que for necessário para impedir a manipulação das eleições no Brasil, na escolha parlamentar nos Estados Unidos em novembro e em outras partes do mundo. Pressionado pelo escândalo do vazamento de dados de 50 milhões de pessoas da plataforma, que foram usados pela Cambridge Analytica na campanha de Donald Trump em 2016, Zuckerberg falou pela primeira vez à imprensa, onde admitiu seus erros.

"Nós temos um trabalho pesado para fazer para impedir a interferência de países como Rússia nas eleições", disse ele, citando as eleições parlamentares de novembro nos Estados Unidos. "Temos uma grande eleição no Brasil, teremos outras grandes eleições pelo mundo, e estaremos muito comprometidos em fazer o que for necessário para ter certeza sobre a integridade destas eleições".

Quebrando o silêncio após cinco dias de escândalos que derreteram em quase US$ 50 bilhões o valor de mercado do Facebook, Zuckerberg disse que está feliz em ir depor ao Congresso americano. Ele afirmou que nunca imaginaria que estes seriam os grandes temas de sua empresa atualmente.

"Grande parte da minha responsabilidade hoje é ajudar a proteger a integridade das eleições", disse ele. "Tenho certeza que há a versão dois de qualquer que tenha sido o esforço russo em 2016. Tenho certeza de que eles estão trabalhando nisso (em tentar manipular as eleições), e haverá algumas novas táticas que nos certificaremos de observar e chegar na frente deles".

E, em um momento de recuo, disse que não está certo se é contrário a novas regulamentações para redes sociais, se isso trouxer maior transparência e equiparar com o que já ocorre com as empresas de mídia - que gozam de grande liberdade nos Estados Unidos. Ele afirmou que fará uma grande auditoria em todos os aplicativos que estão hospedados no Facebook para evitar novos vazamentos ou distribuição de dados dos usuários sem o claro consentimento das pessoas.

"Vamos trabalhar duro para que isso nunca ocorra novamente".

Gaguejando muito e falando de maneira acelerada, Zuckerberg disse ainda que errou ao confiar na Cambridge Analytica, ao crer que eles haviam deletados estes dados em 2015, depois que ele foi alertado do episódio por uma reportagem do The Guardian. Ele disse que notificará a todos os 50 milhões de afetados pelo episódio individualmente.

Em outra entrevista exclusiva, à revista Wired - que foi publicada também na noite desta quarta - Zuckerberg esclarece que o Facebook estará realizando 15 mudanças tecnológicas e de procedimentos para garantir mais segurança aos dados dos usuários.