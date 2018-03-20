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Uso de dados

Zuckerberg cai na lista dos bilionários após escândalo

Fundador do Facebook perde US$ 4,9 bilhões. Executivos de Amazon e Google também veem fortuna ecolher

Publicado em 20 de Março de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 12:15
Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo
A fortuna do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, encolheu US$ 4,9 bilhões após o escândalo do uso de dados dos usuários da rede social, sem consentimento, pela firma britânica Cambridge Analytica em campanhas eleitorais. Com isso, Zuckerberg caiu uma posição na lista dos bilionários da Bloomberg, para a quinta colocação.
Outros bilionários da indústria de tecnologia também viram sua fortuna encolher, após a queda nas ações do setor na segunda-feira. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ficou US$ 2,1 bilhões mais pobre. Larry Page e Sergey Brin, da Alphabet, holding que controla a Google, perderam US$ 1,5 bilhão cada um.
O escândalo veio à tona na última sexta-feira. A Cambridge Analytica, empresa de propaganda que participou da campanha eleitoral do presidente americano Donald Trump, recebeu dados pessoais dos usuários do Facebook a partir de um aplicativo usado na rede socioal, violando as políticas de privacidade da empresa. Segundo o New York Times, mais de 50 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados violados. Zuckerberg ainda não se pronunciou sobre o escândalo.
Após as ações do Facebook caírem 6,8% na segunda-feira, a fortuna de Zuckerberg caiu para US$ 70,4 bilhões, deixando o executivo na quinta posição no ranking da Bloomberg, atrás de Bezos, Bill Gates (fundador da Microsoft), Warren Buffet (da gestora Berkshire Hathaway, sócia de várias empresas) e Armancio Ortega (magnata da indústria têxtil, dono de várias marcas, como a Zara).

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