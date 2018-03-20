Zuckerberg cai na lista dos bilionários após escândalo

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo

A fortuna do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, encolheu US$ 4,9 bilhões após o escândalo do uso de dados dos usuários da rede social, sem consentimento, pela firma britânica Cambridge Analytica em campanhas eleitorais. Com isso, Zuckerberg caiu uma posição na lista dos bilionários da Bloomberg, para a quinta colocação.

Outros bilionários da indústria de tecnologia também viram sua fortuna encolher, após a queda nas ações do setor na segunda-feira. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ficou US$ 2,1 bilhões mais pobre. Larry Page e Sergey Brin, da Alphabet, holding que controla a Google, perderam US$ 1,5 bilhão cada um.

O escândalo veio à tona na última sexta-feira. A Cambridge Analytica, empresa de propaganda que participou da campanha eleitoral do presidente americano Donald Trump, recebeu dados pessoais dos usuários do Facebook a partir de um aplicativo usado na rede socioal, violando as políticas de privacidade da empresa. Segundo o New York Times, mais de 50 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados violados. Zuckerberg ainda não se pronunciou sobre o escândalo.