Zuckerberg admite: Facebook coleta dados mesmo de quem não é usuário

Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook Crédito: Reprodução | Facebook

Em seu segundo dia de depoimento ao Congresso dos EUA, Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook, admitiu que a rede social coleta dados até mesmo das pessoas que não estão registradas como usuários, reconhecendo algo que tem sido relatado, mas que não havia sido publicamente divulgado pela empresa.

"Em geral, coletados dados sobre pessoas que não estão inscritas no Facebook por razões de segurança", afirmou Zuckerberg nesta quarta-feira (11).

Autor da pergunta, o deputado democrata Ben Lujan, disse que a prática cria shadow profiles (algo como perfis nas sombras). "Você disse que todos controlam seus dados, mas você está coletando dados de pessoas que nem são usuários do Facebook que assinaram um acordo de consentimento, de privacidade", criticou Lujan.