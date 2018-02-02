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Cardápio

Zoológico choca ao oferecer filhotes de cão vivos para pítons

O diretor do Hebin Park Zoo afirmou que pedirá que os proprietários mudem o cardápio das suas pítons
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 20:47

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:47

Píton é alimentada com cachorro em zoo da China Crédito: Reprodução | Weibo
Um zoológico em Pingdingshan, na província de Henan, na China, está causando revolta nas redes sociais por causa de uma prática adotada pela direção: pítons que vivem no zoo estão sendo alimentadas por filhotes de cães vivos.
De acordo com reportagem do "Daily Mirror", a direção do zoológico disse que as cobras não pertencem ao estabelecimento, mas a proprietários particulares que usam as dependências do zoo para manter os répteis.
Pressionado na rede social Weibo (rede social chinela equivalente ao Twitter), o diretor do Hebin Park Zoo afirmou que pedirá que os proprietários mudem o cardápio das suas pítons.
"Nosso salão de répteis é administrado de forma privada. Eles (os donos) têm contrato com o zoo, mas as práticas alimentares não têm a ver conosco", explicou uma porta-voz do Hebin Park Zoo.
Keith Guo, representante na Ásia da Peta, entidade internacional de defesa dos direitos dos animais, comentou:
"Este caso é mais um exemplo da vital importância de se implementarem leis de proteção dos animais na China."

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