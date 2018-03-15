Wikipédia será arma do YouTube contra teorias conspiratórias

O YouTube anunciou que vai começar a exibir, em breve, textos de artigos da enciclopédia virtual Wikipédia e de outros sites quando os usuários assistirem a vídeos que indiquem teorias da conspiração. Chamada de indícios de informação a funcionalidade é uma tentativa da empresa de combater fraudes e informações falsas na internet.

Vídeos no YouTube: alternativa para informação Crédito: Reprodução

Em palestra no SXSW, festival de tecnologia que acontece nesta semana nos Estados Unidos, a presidente executiva do YouTube, Susan Wojcicki, disse que a ferramenta irá apresentar pontos de vista alternativos aos vídeos que questionem a ciência ou descrevam conspirações sobre eventos como a chegada do homem à Lua.

As pessoas ainda poderão assistir aos vídeos, mas elas realmente precisam ter acesso a informações adicionais, clicar e ler sobre isso, disse Wojcicki.

Num primeiro momento, disse a executiva, apenas os vídeos que contêm os assuntos mais procurados na plataforma terão a funcionalidade. Segundo a executiva, abaixo do vídeo haverá um pequeno bloco de texto, com um link para a Wikipédia para mais informações.

FALTA DE AVISO

A enciclopédia virtual, mantida pela Wikimedia Foundation, porém, não foi notificada da parceria com o YouTube. Estamos sempre satisfeitos em ver pessoas, empresas e organizações reconhecer o valor da Wikipédia como uma fonte de conhecimento gratuito, mas não fomos avisados da iniciativa, disse a Wikimedia Foundation, em nota.