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Vídeos e textos

Wikipédia será arma do YouTube contra teorias conspiratórias

Projeto é tentativa da rede de vídeos para combater fraudes e informações falsas na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 13:07

Publicado em 15 de Março de 2018 às 13:07

O YouTube anunciou que vai começar a exibir, em breve, textos de artigos da enciclopédia virtual Wikipédia e de outros sites quando os usuários assistirem a vídeos que indiquem teorias da conspiração. Chamada de indícios de informação a funcionalidade é uma tentativa da empresa de combater fraudes e informações falsas na internet.
Vídeos no YouTube: alternativa para informação Crédito: Reprodução
Em palestra no SXSW, festival de tecnologia que acontece nesta semana nos Estados Unidos, a presidente executiva do YouTube, Susan Wojcicki, disse que a ferramenta irá apresentar pontos de vista alternativos aos vídeos que questionem a ciência ou descrevam conspirações sobre eventos como a chegada do homem à Lua.
As pessoas ainda poderão assistir aos vídeos, mas elas realmente precisam ter acesso a informações adicionais, clicar e ler sobre isso, disse Wojcicki.
Num primeiro momento, disse a executiva, apenas os vídeos que contêm os assuntos mais procurados na plataforma terão a funcionalidade. Segundo a executiva, abaixo do vídeo haverá um pequeno bloco de texto, com um link para a Wikipédia para mais informações.
FALTA DE AVISO
A enciclopédia virtual, mantida pela Wikimedia Foundation, porém, não foi notificada da parceria com o YouTube. Estamos sempre satisfeitos em ver pessoas, empresas e organizações reconhecer o valor da Wikipédia como uma fonte de conhecimento gratuito, mas não fomos avisados da iniciativa, disse a Wikimedia Foundation, em nota.
Katherine Maher, presidente da Wikimedia Foundation, disse, em sua conta no Twitter, que a prática do YouTube pode necessitar de ajustes. A extração de textos da Wikipédia embute o risco de compartilhamento de conteúdo desatualizado. Não queremos que as pessoas confiem cegamente na Wikipédia, queremos que elas leiam, cliquem nos textos, procurem informações e nos ajudem a construir algo melhor.

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