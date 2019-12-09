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White Island

Vulcão mata pelo menos cinco pessoas na Nova Zelândia

A polícia não tem confirmado o número exato de pessoas que estavam na ilha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 10:47

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 10:47

Vulcão mata pelo menos cinco pessoas na Nova Zelândia Crédito: Reprodução/Twitter/Michael Schade
Pelo cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas quando o vulcão White Island entrou em erupção esta madrugada na Nova Zelândia. O vulcão fica a 50 quilômetros da costa leste da Ilha Norte.
A polícia não tem confirmado o número exato de pessoas que estavam na ilha, mas devido aos riscos, as equipas de emergência não podem ainda chegar ao local.
Segundo a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, 100 turistas se encontravam no vulcão ou junto a ele no momento da erupção, sendo que vários ainda estão desparecidos.

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Os turistas efetuavam uma viagem pela ilha desabitada de Whakaari, onde se situa o vulcão, quando a explosão abrupta ocorreu, lançando rochas e uma grande nuvem de cinzas.
As equipas de emergência, apoiadas por sete helicópteros, estão no terreno retirando vítimas, algumas das quais estavam perto da cratera minutos antes da erupção, de acordo com imagens de uma câmera de rastreamento instalada na zona.
O vulcão é um dos mais ativos da Nova Zelândia. Cerca de dez mil turistas visitam o local todos os anos. Este vulcão entra em erupção, regularmente, há 50 anos e a última vez foi em 2016.
Com informações da Agência Brasil

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