Vulcão destrói 26 casas e ameaça centenas de lares no Havaí

Lava foi lançada a até 70 metros de altura Crédito: Reprodução

Pelo menos 26 casas foram destruídas e outras centenas estão ameaçadas pela erupção do vulcão Kilauea, no Havaí. Novas fissuras se abriram na cratera neste domingo (6) e expeliram lava, que avançou por ruas e provocou a retirada de quase dois mil moradores da região. Os serviços de emergência só autorizaram que alguns residentes voltassem para resgatar animais de estimação.

Na área de Leilani Estates, a lava foi lançada a até 70 metros de altura. A ilha foi atingida por um terremoto de magnitude 6,9 na sexta-feira em decorrência da erupção.

O morador Ikaika Marzo, nascido e criado na comunidade de Puna, ressaltava que só deixaria sua residência à força. Ele havia permanecido no local para monitorar o fenômeno e avisar seus vizinhos em postagens e transmissões ao vivo no Facebook, mas decidiu sair do território ameaçado após novas explosões.

Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea oscila entre erupções há 35 anos e voltou a expelir magma e cinzas na quinta-feira. Imagens divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mostram o avanço da lava por meio da vegetação local e o estrondo da liberação de gases nas fissuras.

Os temores desencadearam desabamentos de rochas no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí e provocaram o colapso de um precipício costeiro ao oceano. Funcionários ordenaram o fechamento do parque, que cobre mais de um décimo da área total da ilha. Cerca de 2.600 visitantes foram retirados às pressas.

Outra foto divulgada pelo USGS revela que a lava avançou pelo Nordeste da área e atravessou uma rua em meio a um conjunto de casas da Grande Ilha.

O tremor de sexta-feira foi o maior a atingir a maior ilha do arquipélago desde 1975, segundo autoridades. O sismo causou pequenas mudanças no nível do mar, mas não houve tsunamis. Desde a segunda-feira, foram registrados mais de cem tremores de terra, a maioria magnitude entre 2 e 3.