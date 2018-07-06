Voluntário morre sem oxigênio ao voltar da caverna na Tailândia

Samarn Kunan, de 38 anos, era ex-integrante do corpo de elite da Marinha, e morreu enquanto retornava de uma expedição que levou provisões aos meninos Crédito: Reprodução/TV Globo

Um ex-mergulhador da Marinha da Tailândia, que se juntou voluntariamente à operação de resgate das 12 crianças e adolescentes e de seu treinador de futebol presos há 13 dias em uma caverna inundada, morreu às 2h da manhã desta sexta-feira (horário local) por falta de oxigênio enquanto voltava para o centro de comando, após levar provisões, anunciou o comandante da força SEAL da Marinha, Arpakorn Yookongkaew.

 Ele perdeu a consciência no caminho de volta. Seu companheiro de mergulho tentou ajudá-lo  disse Yookongkaew.

Diante da perspectiva de fortes chuvas no fim de semana, falta de experiência em mergulho e ainda a desnutrição de alguns dos 12 meninos e de seu treinador de futebol presos há 13 dias numa caverna inundada, a Tailândia mobilizou um verdadeiro exército de militares e especialistas para tentar duas formas de resgate em estudo. Nesta quinta-feira chegaram mais 30 mergulhadores de elite para se juntar aos 80 já no local, enquanto as autoridades enviavam entre 20 e 30 equipes para rastrear a área sobre a caverna para tentar encontrar uma fenda ou chaminé que a ligue a superfície e evite o resgate subaquático.

O primeiro cenário é retirar, com a necessidade de mergulho, somente aqueles que estiverem prontos e saudáveis. O plano é aproveitar ao máximo a drenagem já feita em zonas alagadas e minimizar a necessidade de fazer arriscadas travessias submersas. No segundo  um panorama ainda hipotético  equipes mobilizadas tentariam cavar um túnel para extrair o grupo a partir da superfície acima da caverna. Para isso, no entanto, buscam alguma abertura que facilite a tarefa, uma vez que a caverna está a entre 800 metros e um quilômetro da superfície.

 Estamos numa corrida contra a água, que continua fluindo, apesar da drenagem  disse o governador da província de Chiang Rai e chefe da célula de crise, Narongsak Osatthanakorn.

A melhora da previsão climática para hoje deu mais tempo às equipes de socorro para preparar a logística da retirada. Estava prevista chuva para hoje. Novas previsões indicaram que a precipitação mais forte  que potencialmente alagará todo o complexo  será só no domingo.

 Se a condição estiver adequada e a pessoa estiver 100% pronta, poderá sair  garantiu Osatthanakorn.

A célula de crise precisa garantir ação rápida: segundo o governo, os mergulhadores podem levar até 11 horas para resgatar cada adolescente: seis horas para chegar até eles, e mais cinco para voltar  o trajeto de saída tem a corrente a favor.

Segundo Poonsak Woongsatngiem, funcionário sênior de resgate do Ministério do Interior, o volume de água na caverna já foi reduzido em 40%  numa média de 1,5 centímetros por hora. A intenção é bombear e drenar o suficiente para que as crianças não precisem mergulhar  ou que mergulhem por pouco tempo e com menos risco. Hoje, 1,5km do trajeto seria a pé, no seco, e os 2,5km restantes seriam feitos a nado ou em mergulhos mais rasos.

Mas um boletim médico dos adolescentes, obtido pela CNN, mostrou que dois dos garotos e o treinador, de 25 anos, sofrem de exaustão e desnutrição, por causa dos nove dias isolados antes de serem encontrados. E três deles têm problemas intestinais, segundo um mergulhador.

 Se você pede a um garoto de 11 anos que faça um mergulho em que um ex-Seal da Marinha especializado teria dificuldades, algumas crianças vão morrer  advertiu, à CNN, o ex-membro de elite da Marinha americana Cade Courtley.

Os receios sobre o resgate fazem a força-tarefa reforçar a busca por chaminés que sirvam de atalho para tirar o time sem mergulhar. Como os meninos respiram normalmente após duas semanas no ambiente, onde o ar é rarefeito, autoridades acreditam ser muito provável que haja chaminés ligando a caverna ao exterior.

Enquanto isso, o clima é de otimismo entre os garotos, todos fãs de futebol.