Vítima de queda de helicóptero em NY postou vídeo da decolagem

Cinco pessoas morreram após helicóptero cair no East River, em Nova York Crédito: Redes sociais/Reprodução

O cinegrafista Trevor Cadigan, de 26 anos, que morreu após um helicóptero cair no East River, em Nova York, na noite do último domingo, publicou um vídeo no Instagram Stories que mostraria o momento da decolagem em Kearny, Nova Jersey, momentos antes do acidente. Nas imagens, ele aparece sorrindo ao lado das outras vítimas em meio a um pôr do sol.

Duas pessoas foram encontradas mortas pelos socorristas, enquanto três chegaram a ser resgatadas com vida, mas não resistiram aos graves ferimentos. Apenas o piloto da aeronave de uma empresa de turismo, Richard Vance, de 33 anos, sobreviveu.

As vítimas fatais foram o bombeiro Brian McDaniel e o cinegrafista Trevor Cadigan, do Texas, a turista argentina Carla Vallejos Blanco, dois funcionários da empresa de helicópteros, Daniel Thompson e Tristan Hill, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova York.

Momentos antes da queda, ocorrida na noite de domingo, o piloto Richard Vance enviou um pedido de socorro pelo rádio dizendo que o motor havia parado.

A aeronave caiu na água e virou de cabeça para baixo perto das 19h (18h no horário de Brasília) próximo do extremo norte da Ilha Roosevelt, ao leste de Manhattan.