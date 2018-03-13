Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Vítima de queda de helicóptero em NY postou vídeo da decolagem
Veja as imagens

Vítima de queda de helicóptero em NY postou vídeo da decolagem

Trevor Cadigan, de 26 anos, usou o Instagram Stories momentos antes de sua morte

Publicado em 13 de Março de 2018 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 15:51
Cinco pessoas morreram após helicóptero cair no East River, em Nova York Crédito: Redes sociais/Reprodução
O cinegrafista Trevor Cadigan, de 26 anos, que morreu após um helicóptero cair no East River, em Nova York, na noite do último domingo, publicou um vídeo no Instagram Stories que mostraria o momento da decolagem em Kearny, Nova Jersey, momentos antes do acidente. Nas imagens, ele aparece sorrindo ao lado das outras vítimas em meio a um pôr do sol.
Duas pessoas foram encontradas mortas pelos socorristas, enquanto três chegaram a ser resgatadas com vida, mas não resistiram aos graves ferimentos. Apenas o piloto da aeronave de uma empresa de turismo, Richard Vance, de 33 anos, sobreviveu.
As vítimas fatais foram o bombeiro Brian McDaniel e o cinegrafista Trevor Cadigan, do Texas, a turista argentina Carla Vallejos Blanco, dois funcionários da empresa de helicópteros, Daniel Thompson e Tristan Hill, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova York.
Momentos antes da queda, ocorrida na noite de domingo, o piloto Richard Vance enviou um pedido de socorro pelo rádio dizendo que o motor havia parado.
A aeronave caiu na água e virou de cabeça para baixo perto das 19h (18h no horário de Brasília) próximo do extremo norte da Ilha Roosevelt, ao leste de Manhattan.
Investigadores da Comissão Nacional de Segurança nos Transportes inspecionaram os destroços na manhã desta segunda-feira enquanto avaliavam o acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados