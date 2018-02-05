Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Visitante decapita estátua na Itália ao fazer selfie
"Sem querer, querendo"

Visitante decapita estátua na Itália ao fazer selfie

Caso aconteceu com uma estátua dos Reis Magos em Gênova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 12:31

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 12:31

Cabeça de estátua na Itália foi arrancada após selfie Crédito: Reprodução/Pixabay
Uma estátua que representa os três Reis Magos foi decapitada na última quinta-feira, 1, na catedral de San Lorenzo, em Gênova, após um visitante escalar a obra de arte para tentar fazer um selfie.
Os fragmentos da estrutura foram encontrados no dia seguinte por guias turísticos enquanto faziam uma visita ao local. A imagem de um dos Reis Magos perdeu a cabeça, informou a Cúria, órgão administrativo da Igreja Católica.
As autoridades acreditam que algum visitante tentou subir na obra, talvez com a ajuda de outra pessoa, e se apoiou na estátua, que compõe a coleção "As histórias da infância de Cristo".
Os carabineiros do núcleo que protege o patrimônio cultural está conduzindo as investigações e vai analisar as imagens das câmeras de segurança da catedral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados