Visitante decapita estátua na Itália ao fazer selfie

Cabeça de estátua na Itália foi arrancada após selfie Crédito: Reprodução/Pixabay

Uma estátua que representa os três Reis Magos foi decapitada na última quinta-feira, 1, na catedral de San Lorenzo, em Gênova, após um visitante escalar a obra de arte para tentar fazer um selfie.

Os fragmentos da estrutura foram encontrados no dia seguinte por guias turísticos enquanto faziam uma visita ao local. A imagem de um dos Reis Magos perdeu a cabeça, informou a Cúria, órgão administrativo da Igreja Católica.

As autoridades acreditam que algum visitante tentou subir na obra, talvez com a ajuda de outra pessoa, e se apoiou na estátua, que compõe a coleção "As histórias da infância de Cristo".