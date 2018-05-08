Vidrinhos de shampoo nos hotéis podem estar com os dias contados

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Vidrinhos de shampoo (e condicionador e hidratante) parecem ser uma obsessão entre viajantes de todo o mundo. Mas esse caso de amor pode estar perto do fim. Recentemente a Marriott Internacional e a InterContinental Hotel Group, dois dos maiores conglomerados de hotéis do mundo, anunciaram que irão substituir os itens por garrafas maiores, que podem ser reabastecidas e dificilmente irão parar na bagagem dos hóspedes.

De acordo com o "The Wall Street Journal", 450 unidades da Marriott Internacional já estão substituindo as garrafinhas de 0,7 onças (20 ml) por recipientes maiores, de 8 onças (236 ml), que poderão estar presos à parede junto ao chuveiro e podem ser acionados por sistema de bombeamento. E até janeiro, a meta é atingir cerca de 1.500 hotéis do grupo.

As mudanças ocorrem em bandeiras muito usadas por quem viaja a negócios, como Courtyard by Marriott, Residence Inn, TownPlace Suites, Fairfield Inn e SpringHill Suites. Hotéis de bandeiras como Four Points e Moxi, por exemplo, já haviam feito a troca.

Já os hóspedes de hotéis da rede IHG deverão notar a diferença em unidades de bandeiras como Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suite e Avid Hotels. Neles, as garrafinhas serão substituídas por embalagens de 8,5 onças (251 ml).

A marca Even, do mesmo grupo, por sua vez, já não contava com as miniaturas desde seu lançamento, em 2014. Assim como os hotéis de luxo Kimpton.

De acordo com a publicação, as razões para as mudanças vão da economia, com o corte de custo na compra de tantos envases, à preocupação com o meio ambiente, considerando o impacto positiva na diminuição da quantidade de plástico.