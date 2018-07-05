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Para acalmar os nervos

Vídeos de cães jogando bola são transmitidos durante intervalo de jogos

Iniciativa serve para acalmar os nervos dos fãs de futebol durante a Copa do Mundo 2018

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 11:27
Cães jogando futebol para acalmar durante a Copa? É isso o que um empresa inglesa vai fazer durante o jogo contra a Colômbia Crédito: Reprodução/YouTube
Assistir aos jogos da Copa do Mundo é muito divertido, porém também causa muito nervosismo. Pensando em diminuir isso, a marca inglesa Freshpet, que comercializa comida para cães, decidiu publicar vídeos durante os intervalos dos jogos com cachorros filhotes jogando bola.
A Inglaterra jogou nesta terça-feira, 3, com a Colômbia e disputou uma vaga nas quartas de final, e a Freshpet fez uma trasmissão ao vivo com os cãezinhos no intervalo do jogo. A ideia é acalmar e diminuir a aceleração dos batimentos cardíacos dos espectadores, que costuma ser maior durante fortes emoções.
"Para a maior parte das pessoas, sentir essa emoção e a alteração hormonal é ótimo, mas para aqueles com alguns problemas médicos, essas mudanças podem representar um risco real para sua saúde. Para essas pessoas, ter maneiras de controlar o estresse pode ser muito importante", explicou o médico Jeff Foster ao Metro.
Assista a uma prévia do que foi transmitido abaixo:

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