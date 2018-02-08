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Presidente dos EUA

Vídeo mostra 'calvície' de Trump

Falha em cabelo do presidente faz internet especular sobre sua natureza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 01:06

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 01:06

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O cabelo de Donald Trump sempre foi fonte de discussões, piadas e intrigas  há quem diga que trata-se de uma peruca, implante ou resultado de um tratamento milionário e exclusivo feito na Trump Tower. A falta dele, no entanto, se tornou o assunto de destaque desde que o presidente americano embarcou na Base Aérea Andrews, em Maryland, com destino à Flórida, na última sexta-feira (2).
Compartilhado inicialmente no Twitter por Ashley Feinbergm, do site "Huffington Post", o vídeo mostra Trump, de 71 anos, andando em direção ao avião oficial da Presidência, o Air Force One, enquanto uma rajada de vento constante agita violentamente seu cabelo. Ao subir na escada que leva à cabine, uma falha pode ser observada na parte posterior da cabeça do presidente, o que rendeu inúmeros comentários nas redes sociais. A falha parece ir do pescoço até o alto da cabeça. O que passou despercebido no dia viralizou depois na internet.
No recente livro sobre o governo Trump, "Fire and Fury", que causou polêmica ao revelar os bastidores do primeiro ano de governo Trump, o jornalista Michael Wolff afirma que entre os críticos do cabelo presidencial está uma de suas filhas. De acordo com Wolff, Ivanka Trump não se furta a descrever a amigos "os mecanismos" para esconder a falha, com retoques de maldade.
Segundo o especialista em tratamento capilar Alan Bauman, entrevistado pelo jornal britânico "The Guardian", Trump muito provavelmente passou por algum processo para evitar a calvície.
"Na minha opinião profissional, realmente acredito que ele tenha passado por um transplante de cabelo na parte frontal de seu couro cabeludo. O presidente provavelmente também já teve acesso a alguns medicamentos, ou até terapia a laser", afirmou Bauman.
A Casa Branca preferiu não comentar o caso.
 
 
 

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