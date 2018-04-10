Vídeo mais assistido do YouTube, clipe de 'Despacito' é hackeado

Vídeo de "Despacito" foi hackeado Crédito: Reprodução/Google

O clipe oficial da música "Despacito", que se tornou o vídeo mais assistido da História do YouTube em agosto, foi hackeado. A performance dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee alcançou mais de cinco bilhões de visualizações, mas agora foi removido da plataforma.

Segundo a "BBC", artistas como Shakira, Selena Gomez, Drake e Taylor Swift também sofreram efeitos da ação dos hackers. Todos os alvos foram vídeos publicados pela conta da Vevo.

Na busca do Google, o link do clipe do hit "Despacito" aparece sob uma imagem de pessoas mascaradas e armadas  uma cena do seriado espanhol "La casa de papel". O link encaminha o usuário para uma mensagem de que as imagens foram removidas.

Os hackers, que se identificaram como Prosox and Kuroi'sh, escreveram "Palestina livre" nos vídeos. O conteúdo das imagens permaneceu inalterado. Mas alguns títulos foram mudados para incluir os nomes dos responsáveis e parte dos alvos teve a imagem de capa substituída.

O YouTube e o Vevo ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.

Uma conta no Twitter atribuída aos hackers pede que usuários não "os julguem porque eles amam o YouTube".