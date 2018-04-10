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Hacker

Vídeo mais assistido do YouTube, clipe de 'Despacito' é hackeado

Imagens foram retiradas do YouTube; outros artistas também foram alvo

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 10:41
Vídeo de "Despacito" foi hackeado Crédito: Reprodução/Google
O clipe oficial da música "Despacito", que se tornou o vídeo mais assistido da História do YouTube em agosto, foi hackeado. A performance dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee alcançou mais de cinco bilhões de visualizações, mas agora foi removido da plataforma.
Segundo a "BBC", artistas como Shakira, Selena Gomez, Drake e Taylor Swift também sofreram efeitos da ação dos hackers. Todos os alvos foram vídeos publicados pela conta da Vevo.
Na busca do Google, o link do clipe do hit "Despacito" aparece sob uma imagem de pessoas mascaradas e armadas  uma cena do seriado espanhol "La casa de papel". O link encaminha o usuário para uma mensagem de que as imagens foram removidas.
Os hackers, que se identificaram como Prosox and Kuroi'sh, escreveram "Palestina livre" nos vídeos. O conteúdo das imagens permaneceu inalterado. Mas alguns títulos foram mudados para incluir os nomes dos responsáveis e parte dos alvos teve a imagem de capa substituída.
O YouTube e o Vevo ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.
Uma conta no Twitter atribuída aos hackers pede que usuários não "os julguem porque eles amam o YouTube".
"É apenas para diversão. Eu só uso o script 'youtube-change-title-video' (atalho para mudar o título do vídeo na plataforma) e escrevo 'hackeado'", lê-se na postagem.

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